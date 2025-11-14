Sheinbaum niega viaje a Palenque y rechaza especulaciones sobre reunión con López Obrador

/ 14 noviembre 2025
    Sheinbaum niega viaje a Palenque y rechaza especulaciones sobre reunión con López Obrador
    Sheinbaum tiene contemplado asistir al evento del Programa Pensión Mujeres Bienestar en Palizada, Campeche. FOTO: CUARTOSCURO

La Presidenta aclaró que su gira del fin de semana tiene una agenda definida en Campeche y Tabasco, y reiteró que respeta la decisión de AMLO de mantenerse fuera de la vida pública

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que durante su próxima gira por Campeche y Tabasco tenga previsto visitar al expresidente Andrés Manuel López Obrador en Palenque. Los señalamientos surgieron luego de que el exmandatario celebrara su cumpleaños el 13 de noviembre y se especulara sobre un posible encuentro.

Durante su conferencia matutina de este viernes en Palacio Nacional, Sheinbaum desestimó los comentarios difundidos por analistas y opinadores. “Ya dijeron ahí los comentócratas: ‘es que en realidad va para allá porque quiere reunirse con el presidente López Obrador’. No, no vamos a ir a Palenque”, sostuvo.

La mandataria reiteró que respeta la decisión del expresidente de mantenerse al margen de la vida pública tras concluir su sexenio. “Si fuéramos a Palenque, pues respetamos la decisión del presidente López Obrador de mantenerse fuera de la vida pública”, apuntó.

Sheinbaum también comentó que López Obrador publicará próximamente un nuevo libro, aunque no ofreció detalles adicionales sobre el contenido o la fecha de lanzamiento. El anuncio se dio de manera breve y sin relación directa con su gira.

Este viernes, la presidenta encabezará el arranque de obras del Acueducto de Campeche, además de presentar el Plan Campeche en el municipio de Champotón. Ambos actos forman parte de una agenda centrada en infraestructura y programas regionales.

Para el sábado, Sheinbaum tiene contemplado asistir al evento del Programa Pensión Mujeres Bienestar en Palizada, Campeche. El domingo cerrará su recorrido con una visita al Festival del Chocolate, en la explanada del recinto que alberga dicha celebración en Villahermosa, Tabasco.

Con estas actividades, la mandataria insistió en que su itinerario está completamente definido y no contempla desplazamientos adicionales. De este modo, buscó poner fin a las especulaciones sobre un posible encuentro con López Obrador durante el fin de semana. Con información de El Universal

