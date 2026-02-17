Detienen a presunto feminicida de joven de 19 años; pedirán hasta 100 años de prisión

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIS.- Karina Gordillo López, de 19 años, fue asesinada la noche del 14 de febrero, y por el caso fue detenido José Cruz “N”, de 52 años, pareja de la víctima, informó la Fiscalía de Chiapas. El Ministerio Público solicitará la pena máxima de 100 años de prisión.

De acuerdo con la Fiscalía, la agresión ocurrió alrededor de las 21:40 horas en un domicilio de la colonia Aviación, en el sector Nueva Esperanza-Juan Sabines. Tras el ataque, el presunto responsable habría huido del lugar a bordo de un vehículo Volkswagen color gris.

El fiscal de Chiapas, Jorge Luis Llaven, señaló que, conforme al dictamen forense, la causa de muerte fue una hemorragia masiva torácica secundaria a una lesión por arma punzocortante. La autoridad también reportó que la víctima presentó múltiples heridas.

Sobre el avance del caso, la Fiscalía indicó que José Cruz “N” se encuentra bajo resguardo del Ministerio Público y que será puesto a disposición de un juez, quien determinará su situación jurídica en las próximas horas.

La institución señaló que se integró la investigación por el delito de feminicidio, con perspectiva de género. “Seremos implacables (contra el feminicida). Pediremos la pena máxima para terminar con estos delitos que tanto daño hacen a nuestra sociedad”, declaró el fiscal.

Como antecedente y contexto, la organización 50 +1 advirtió un “repunte crítico” de feminicidios en Chiapas al inicio de 2026. Según sus cifras, entre enero y febrero de 2025 se registró un feminicidio, mientras que en el mismo periodo de 2026 suman cinco.

La organización consideró que el caso refleja la persistencia de la violencia feminicida y la falta de acciones efectivas para proteger a las mujeres, en particular a las jóvenes, y sostuvo que en la región del Soconusco el municipio de Tapachula se ha consolidado como una zona de “alta peligrosidad” para las mujeres.