Fuga de gas frente a Consulado Americano deja más de 300 evacuados, en Nuevo León

MONTEREY, NL.- Una fuga de gas frente al Consulado Americano obligó a la evacuación de más de 300 personas, en Nuevo León.

El incidente se registró por la ruptura en una tubería de 2 pulgadas ocasionada por una retroexcavadora que estaba realizando trabajos en una zanja frente al Consulado.

Elementos de Protección Civil del estado se trasladaron al lugar de los hechos ubicado en avenida Alfonso Reyes número 100 en la colonia Valle de Santa Catarina, en el municipio de Santa Catarina.

La dependencia estatal estableció que se evacuaron a 322 trabajadores de la construcción.

Para descartar riesgos, se llevó a cabo una evaluación en la zona externa e interna de la construcción.

Finalmente, la fuga fue controlada por personal de la compañía de gas que cerró una válvula a unos metros.