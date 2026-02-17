Fuga de gas frente a Consulado Americano deja más de 300 evacuados, en Nuevo León

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 17 febrero 2026
    Fuga de gas frente a Consulado Americano deja más de 300 evacuados, en Nuevo León
    Una fuga de gas frente al Consulado Americano obligó a la evacuación de más de 300 personas, en Nuevo León. CORTESÍA

El incidente se registró por la ruptura en una tubería de 2 pulgadas ocasionada por una retroexcavadora

MONTEREY, NL.- Una fuga de gas frente al Consulado Americano obligó a la evacuación de más de 300 personas, en Nuevo León.

El incidente se registró por la ruptura en una tubería de 2 pulgadas ocasionada por una retroexcavadora que estaba realizando trabajos en una zanja frente al Consulado.

TE PUEDE INTERESAR: NL aplica más de 9 mil dosis de vacuna contra el sarampión en arranque de macrobrigada

Elementos de Protección Civil del estado se trasladaron al lugar de los hechos ubicado en avenida Alfonso Reyes número 100 en la colonia Valle de Santa Catarina, en el municipio de Santa Catarina.

La dependencia estatal estableció que se evacuaron a 322 trabajadores de la construcción.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Ayudamos a los Estudiantes’; reducen tarifa de transporte público para alumnado de Nuevo León

Para descartar riesgos, se llevó a cabo una evaluación en la zona externa e interna de la construcción.

Finalmente, la fuga fue controlada por personal de la compañía de gas que cerró una válvula a unos metros.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Accidentes
Consulado

Localizaciones


Nuevo León
México

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

Selección de los editores
Santos... El número uno

Santos... El número uno
true

El libro de Scherer es la guerra por la Presidencia en 2030
Un adolescente de 16 años fue detenido en García, Nuevo León, señalado por su presunta participación en tres ejecuciones y más de 15 delitos de alto impacto.

A sus 16 años, es ligado a tres ejecuciones y 15 delitos de alto impacto en García, Nuevo León
La Secretaría de Salud de México, como parte de su informe diario al corte del 16 de febrero, informó que el brote de sarampión en México suma 31 defunciones.

Ya suman 31 muertes por sarampión en ocho estados de México; van cuatro en 2026
La Cuaresma es uno de los periodos más importantes del calendario cristiano. En México, millones de personas siguen sus tradiciones, que incluyen ayuno, abstinencia y prácticas espirituales.

¿Qué es la Cuaresma?... cuándo es, qué significa y cuáles son las reglas de ayuno y abstinencia en México
Un nuevo frente frío se aproximará a Baja California, en combinación con una vaguada polar y con la corriente en chorro subtropical.

Se aproxima otro nuevo Frente Frío a México, azotará con heladas de -10 grados, lluvias y aguanieve
El reality culinario MasterChef México anuncia un cambio radical: ahora será un formato 24/7 con convivencia total entre participantes.

MasterChef México cambia formato... será 24/7 y ya inició casting para mayores de 18 años
Gabriel Milito ha tenido un torneo espectacular con el Rebaño Sagrado, así que “el canto de las sirenas” ya comenzó, con el fin de llevárselo al Independiente.

Ante el buen funcionamiento de las Chivas ya se les antojó Gabriel Milito; ¿pasará lo mismo que con Fernando Gago?