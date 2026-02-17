Marx Arriaga es notificado de separación del cargo; abandona edificio de la SEP

Luego que el pasado viernes se atrincheró en la que era su oficina, Marx Arriaga —el exdirector general de Materiales Educativos— abandonó las oficinas de la Secretaría de Educación Pública en la Ciudad de México, luego de que representantes de la Unidad de Administración y Finanzas de la SEP le entregaron este martes la notificación de su destitución.

El documento fue recibido y firmado por el exfuncionario dentro del inmueble, siendo formalmente notificado de su separación del cargo, como había demandado en su protesta. Cabe destacar que este martes, el exfuncionario federal se dedicó a atender reuniones privadas, mientras trabajadores de la dependencia se dedicaron a vaciar su oficina, a la que llegó en febrero pasado.

Tras recibir el oficio, Arraiga ofreció salirse de las instalaciones hoy mismo en cuestión de minutos, de acuerdo con diversos medios de comunicación. Finalmente, abandonó su oficina y se condujo a la salida del edificio gubernamental, para posteriormente dirigirse hacia la estación del Metro Coyoacán, ingresar al transporte público con su mochila y un cuadro de Karl Marx, padre del comunismo científico, el marxismo y el materialismo histórico junto a Friedrich Engels, en la mano.

Ante medios de comunicación leyó el documento donde se la notifica la destitución citando los artículos tercero y 90 de la Constitución, los artículos 14 y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 9° fracción 12 del reglamento interno de la SEP. "Me permito informarle que el día 16 de febrero de 2026 fue designada la ciudadana Nadia López García como titular de la Dirección General de Materiales Educativos de conformidad con el procedimiento de cambio de naturaleza a libre designación de dicha dirección... Por lo tanto, le solicitamos de manera más atenta iniciar el proceso de entrega-recepción", leyó el exfuncionario, según la prensa presente.

“Es lo mínimo que un trabajador debería recibir”, declaró ante la prensa. A su salida de las instalaciones de la SEP, trabajadores realizaron consignas a su favor, como: “¡No estás solo!” y “¡Fuera Mario (Delgado) de la SEP!” REMOCIÓN DE MARX ARRIAGA Arriaga Navarro fue removido de su cargo en la Dirección General de Materiales Educativos de la SEP, ante cuestionamientos sobre la representación de las mujeres en los libros de texto gratuitos, como lo confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.