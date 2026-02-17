Marx Arriaga es notificado de separación del cargo; abandona edificio de la SEP

México
17 febrero 2026
    Marx Arriaga es notificado de separación del cargo; abandona edificio de la SEP
    Luego que el pasado viernes se atrincheró en la que era su oficina, Marx Arriaga —el exdirector general de Materiales Educativos— abandonó las oficinas de la SEP. EL UNIVERSAL
Karla Velázquez
Karla Velázquez

El documento fue recibido y firmado por el exfuncionario; Nadia López García es la nueva directora de Materiales Educativos

Luego que el pasado viernes se atrincheró en la que era su oficina, Marx Arriaga —el exdirector general de Materiales Educativos— abandonó las oficinas de la Secretaría de Educación Pública en la Ciudad de México, luego de que representantes de la Unidad de Administración y Finanzas de la SEP le entregaron este martes la notificación de su destitución.

$!Aspectos de la salida de Marx Arriaga de la SEP.
Aspectos de la salida de Marx Arriaga de la SEP. EL UNIVERSAL

El documento fue recibido y firmado por el exfuncionario dentro del inmueble, siendo formalmente notificado de su separación del cargo, como había demandado en su protesta.

TE PUEDE INTERESAR: Cumple Marx Arriaga 4 días atrincherado; Nadie tiene el patrimonio de un espacio público: Sheinbaum

Cabe destacar que este martes, el exfuncionario federal se dedicó a atender reuniones privadas, mientras trabajadores de la dependencia se dedicaron a vaciar su oficina, a la que llegó en febrero pasado.

Tras recibir el oficio, Arraiga ofreció salirse de las instalaciones hoy mismo en cuestión de minutos, de acuerdo con diversos medios de comunicación.

Finalmente, abandonó su oficina y se condujo a la salida del edificio gubernamental, para posteriormente dirigirse hacia la estación del Metro Coyoacán, ingresar al transporte público con su mochila y un cuadro de Karl Marx, padre del comunismo científico, el marxismo y el materialismo histórico junto a Friedrich Engels, en la mano.

$!Aspectos de la salida de Marx Arriaga de la SEP.
Aspectos de la salida de Marx Arriaga de la SEP. EL UNIVERSAL

TE PUEDE INTERESAR: ‘Valoramos muchísimo el trabajo de Marx Arriaga’... Sheinbaum reprueba la manera en la que se le despidió

Ante medios de comunicación leyó el documento donde se la notifica la destitución citando los artículos tercero y 90 de la Constitución, los artículos 14 y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 9° fracción 12 del reglamento interno de la SEP.

“Me permito informarle que el día 16 de febrero de 2026 fue designada la ciudadana Nadia López García como titular de la Dirección General de Materiales Educativos de conformidad con el procedimiento de cambio de naturaleza a libre designación de dicha dirección... Por lo tanto, le solicitamos de manera más atenta iniciar el proceso de entrega-recepción”, leyó el exfuncionario, según la prensa presente.

“Es lo mínimo que un trabajador debería recibir”, declaró ante la prensa. A su salida de las instalaciones de la SEP, trabajadores realizaron consignas a su favor, como: “¡No estás solo!” y “¡Fuera Mario (Delgado) de la SEP!”

REMOCIÓN DE MARX ARRIAGA

Arriaga Navarro fue removido de su cargo en la Dirección General de Materiales Educativos de la SEP, ante cuestionamientos sobre la representación de las mujeres en los libros de texto gratuitos, como lo confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

$!Aspectos de la salida de Marx Arriaga de la SEP.
Aspectos de la salida de Marx Arriaga de la SEP. EL UNIVERSAL

TE PUEDE INTERESAR: ¿La verdadera causa de despido? Se negó Marx Arriaga a eliminar 192 contenidos de libros de texto

Entre estos señalamientos se encuentra la negativa a incluir la mayor presencia femenina en el ejemplar: México: Grandeza y Diversidad de multigrado para el nivel educativo de primaria y ajustes en materiales de preescolar y primaria para incorporar perspectivas de género.

Fue destituido por Nadia López García, pedagoga y poeta indígena, licenciada en Pedagogía por la UNAM, con especialización en política y materiales educativos, comunicación y educación intercultural, cuyo nombramiento fue confirmado por Mario Delgado, titular de la SEP.

Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

Fact Checker de información política, social, científica y fake news que circulan en redes sociales.

Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

