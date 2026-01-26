Día Mundial de la Enfermedad de Kawasaki: llaman a detectarla a tiempo para evitar daño cardiaco

CDMX.- Cada 26 de enero se conmemora el Día Mundial de la Enfermedad de Kawasaki, una fecha que busca impulsar el diagnóstico temprano de este padecimiento en niñas y niños y prevenir complicaciones, en particular las asociadas al corazón.

El objetivo de la efeméride es visibilizar una condición poco frecuente cuyos signos pueden confundirse con infecciones infantiles comunes, lo que puede retrasar la atención médica y elevar el riesgo de daños a largo plazo, de acuerdo con información difundida con motivo de la conmemoración.

La iniciativa de concientización fue impulsada por la Kawasaki Disease Foundation, una organización que promueve educación, acompañamiento a familias e investigación, y que ha insistido en la importancia de “pensar en Kawasaki” cuando hay fiebre persistente acompañada de otros signos.

La enfermedad de Kawasaki es un trastorno inflamatorio que afecta principalmente a menores de cinco años y se caracteriza por la inflamación de vasos sanguíneos, incluidos los que llevan sangre al corazón; por ello, puede derivar en complicaciones como aneurismas en arterias coronarias si no se trata oportunamente.

Entre las señales de alerta se menciona fiebre alta por cinco días o más, ojos enrojecidos sin secreción espesa, erupciones en la piel, labios rojos y agrietados, lengua intensamente roja, así como inflamación de manos y pies o de ganglios del cuello, síntomas que deben motivar valoración médica cuando se presentan en conjunto.

En cuanto a la situación clínica, se advierte que no existe una prueba única para confirmarla de inmediato, por lo que el diagnóstico se establece con evaluación médica y estudios complementarios para descartar otras enfermedades; en ese proceso, la sospecha temprana es un factor decisivo.

La conmemoración también busca reforzar que el tratamiento oportuno reduce de manera significativa el riesgo de complicaciones cardiacas, razón por la que asociaciones médicas y organizaciones de apoyo han centrado su llamado en no retrasar la atención ante fiebre persistente y signos compatibles.

En el panorama general, la fecha se ha convertido en un punto de encuentro para campañas informativas y actividades educativas dirigidas a familias y personal de salud, con el fin de que la enfermedad deje de pasar inadvertida y se actúe con rapidez ante la sospecha clínica.