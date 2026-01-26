Día Mundial de la Enfermedad de Kawasaki: llaman a detectarla a tiempo para evitar daño cardiaco

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 26 enero 2026
    Día Mundial de la Enfermedad de Kawasaki: llaman a detectarla a tiempo para evitar daño cardiaco
    La conmemoración también busca reforzar que el tratamiento oportuno reduce de manera significativa el riesgo de complicaciones cardiacas. /FOTO: ESPECIAL

La efeméride busca que padres y personal médico identifiquen a tiempo una enfermedad inflamatoria poco frecuente que puede dejar secuelas cardiacas si no se trata con rapidez

CDMX.- Cada 26 de enero se conmemora el Día Mundial de la Enfermedad de Kawasaki, una fecha que busca impulsar el diagnóstico temprano de este padecimiento en niñas y niños y prevenir complicaciones, en particular las asociadas al corazón.

El objetivo de la efeméride es visibilizar una condición poco frecuente cuyos signos pueden confundirse con infecciones infantiles comunes, lo que puede retrasar la atención médica y elevar el riesgo de daños a largo plazo, de acuerdo con información difundida con motivo de la conmemoración.

TE PUEDE INTERESAR: Profeco sancionará a Ticketmaster por anomalías en venta de boletos para BTS en México

La iniciativa de concientización fue impulsada por la Kawasaki Disease Foundation, una organización que promueve educación, acompañamiento a familias e investigación, y que ha insistido en la importancia de “pensar en Kawasaki” cuando hay fiebre persistente acompañada de otros signos.

La enfermedad de Kawasaki es un trastorno inflamatorio que afecta principalmente a menores de cinco años y se caracteriza por la inflamación de vasos sanguíneos, incluidos los que llevan sangre al corazón; por ello, puede derivar en complicaciones como aneurismas en arterias coronarias si no se trata oportunamente.

TE PUEDE INTERESAR: La industria de México perdió 153 mil empleos en 2025; el 40% de los trabajadores ganan el mínimo: Inegi

Entre las señales de alerta se menciona fiebre alta por cinco días o más, ojos enrojecidos sin secreción espesa, erupciones en la piel, labios rojos y agrietados, lengua intensamente roja, así como inflamación de manos y pies o de ganglios del cuello, síntomas que deben motivar valoración médica cuando se presentan en conjunto.

En cuanto a la situación clínica, se advierte que no existe una prueba única para confirmarla de inmediato, por lo que el diagnóstico se establece con evaluación médica y estudios complementarios para descartar otras enfermedades; en ese proceso, la sospecha temprana es un factor decisivo.

TE PUEDE INTERESAR: Casa rifada por la Lotería Nacional es reclamada por grupo armado y obliga a ganadora a huir

La conmemoración también busca reforzar que el tratamiento oportuno reduce de manera significativa el riesgo de complicaciones cardiacas, razón por la que asociaciones médicas y organizaciones de apoyo han centrado su llamado en no retrasar la atención ante fiebre persistente y signos compatibles.

En el panorama general, la fecha se ha convertido en un punto de encuentro para campañas informativas y actividades educativas dirigidas a familias y personal de salud, con el fin de que la enfermedad deje de pasar inadvertida y se actúe con rapidez ante la sospecha clínica. Con información de Excélsior

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Enfermedades

Localizaciones


CDMX

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

Selección de los editores
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que Ryan James Wedding, uno de los fugitivos más buscados por el FBI, se entregó de manera voluntaria en una embajada tras anunciarlo públicamente en redes sociales.

’No hay operaciones conjuntas con EU’... Sheinbaum confirmó que Ryan Wedding se entregó en la embajada
El vicealmirante aseguró en la misiva que su caso ha sido llevado con un efecto corruptor.

Pide vicealmirante a Sheinbaum su intervención ante acusación por huachicol fiscal
El episodio no se limita a la crónica de un “levantón”. Funciona como un síntoma de un imaginario aspiracional que se consolidó en redes sociales durante la última década.

Caso ‘La Nicholette’ reabre debate sobre narcocultura
La Mandataria mantuvo su postura de que el debate debe centrarse en conocer primero cualquier propuesta concreta.

‘No hay reforma todavía’: Sheinbaum responde y revive señalamientos por fraudes pasados
Evelis Cano, madre del preso político Jack Tantak Cano, apela a la policía frente al centro de detención Zona 7 en Caracas.

Familias de los presos políticos venezolanos aún esperan su liberación
A la apertura de la Bolsa de Nueva York, las acciones de USA Rare Earth se disparaban por encima del 20 %. FOTO:

Trump planea invertir mil 600 millones en una minera de tierras raras
Oren y Tal Alexander hablan en una conferencia de empresarios de bienes raíces en Nueva York el 3 de septiembre del 2013.

Acusan a tres hermanos empresarios de tráfico sexual en Nueva York

Ryan Wedding, el ex atleta olímpico canadiense y narcotraficante, se declaró no culpable ante un tribunal de California, Estados Unidos, de los cargos de tráfico de drogas y homicidio.

Ryan Wedding se declara no culpable de narcotráfico y asesinato en Estados Unidos