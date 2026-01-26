Casa rifada por la Lotería Nacional es reclamada por grupo armado y obliga a ganadora a huir

Una vivienda, rifada por la Lotería Nacional en coordinación con el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), fue reclamada posteriormente por un grupo armado, lo que obligó a la ganadora a abandonar el inmueble pese a que éste había sido asegurado mediante un proceso de extinción de dominio. Entre 2018 y 2024, el INDEP subastó y sorteó más de mil 300 propiedades, algunas de ellas confiscadas a organizaciones criminales. Uno de esos inmuebles, ubicado en el municipio de Tlaquepaque, Jalisco, fue entregado como premio en un sorteo especial, de acuerdo con información difundida por N+ e INFOBAE. TE PUEDE INTERESAR: Cumplimentan 19 cateos en Apatzingán tras detención de ‘El Bótox’, líder de Los Blancos de Troya

MUJER GANA CASA VALUADA EN MÁS DE TRES MILLONES DE PESOS EN SORTEO DE LA LOTERÍA NACIONAL El 15 de septiembre de 2024, en el marco del Sorteo Especial 291 de la Lotería Nacional, Esperanza resultó ganadora de una vivienda incautada al crimen organizado. El sorteo formó parte de la política federal de rifar bienes asegurados a través del INDEP. La propia ganadora relató el momento en que se enteró del resultado. “Estábamos incrédulos. Vamos a tener por lo menos una propiedad, aunque no está en la zona donde nosotros radicamos”. El inmueble, valuado en 3 millones 481 mil 200 pesos, se encuentra en la Privada Huerta de Peña, en Tlaquepaque, y había sido confiscado tras un proceso judicial de extinción de dominio.

INDEP ENTREGA POSESIÓN DE CASA SIN ESCRITURAS A GANADORA DE SORTEO DE LA LOTERÍA NACIONAL El 4 de diciembre de 2024, Esperanza y su esposo acudieron al domicilio en Jalisco, donde personal del INDEP les entregó la posesión del inmueble, aunque sin otorgarles la escritura. “Me entregaron un respaldo jurídico en donde acredita mi nombre, acredita la ubicación de la propiedad y acredita que esa propiedad participó en el Sorteo 291 de la Lotería”. Tras ese acto, la pareja regresó a su ciudad de residencia. Sin embargo, meses después, la situación dio un giro inesperado. ‘JEFE DE PLAZA’ SE POSESIONA DE CASA RIFADA POR LA LOTERÍA NACIONAL El 26 de abril, casi cinco meses después de la entrega, vecinos alertaron a la pareja sobre la presencia de personas ajenas intentando ingresar a la vivienda. “Personas denominándose como los dueños de la propiedad se presentaron con barreta y marro y un cerrajero y empezaron a forzar la puerta”, narró Esperanza. De acuerdo con su testimonio, un hombre se presentó ante los vecinos como propietario del inmueble. “Se presenta como el dueño de la plaza (...) ‘No te metas en esta situación. Si no quieres tener problemas conmigo. Esa propiedad es mía y la voy a recuperar’, ostentosamente mostrando un arma”.

INMUEBLE SORTEADO POR LA LOTERÍA NACIONAL HABRÍA PERTENECIDO A ‘EL DELTA’ La vivienda había pertenecido a José Gabriel Zúñiga Ovalle, alias El Delta, detenido en 2013 por la Policía Federal en Jalisco. Zúñiga Ovalle era identificado como integrante del Cártel de la Laguna, una facción de los Beltrán Leyva que operaba principalmente en Durango y Coahuila. Tras su detención, las autoridades federales iniciaron un proceso judicial que culminó con la extinción de dominio de varios de sus bienes, entre ellos la casa posteriormente sorteada. Años después, el inmueble fue transferido al INDEP y destinado al sorteo público. TRAS LIBERACIÓN DE ‘EL DELTA’, CASA SORTEADA FUE DESPOJADA DE NUEVOS DUEÑOS No obstante, desde 2025, El Delta quedó en libertad. Esperanza aseguró que, desde hace meses, la propiedad volvió a ser ocupada por quienes se identifican como los antiguos dueños. “Tiene 2 meses aproximadamente que la propiedad está ocupada por los antiguos dueños de la propiedad”. GANADORA DE SORTEO INTERPONE DENUNCIA EN LA FISCALÍA POR DESPOJO SIN OBTENER RESULTADOS Ante estos hechos, la ganadora acudió a la Fiscalía de Jalisco para presentar una denuncia, sin que hasta ahora haya obtenido una respuesta favorable. También notificó lo ocurrido tanto a la Lotería Nacional como al INDEP. “Ha sido una situación en la que el INDEP, que es el dueño de la propiedad, se ha estado lavando las manos diciendo que ellos hicieron entrega de la propiedad con un antecedente jurídico que me acredita a mí y prácticamente pues esta es una situación en la cual ellos me metieron”. Esperanza señaló que, ante el riesgo, ya no desea tomar posesión del inmueble.