Diputado de Zacatecas convoca a levantamiento en armas contra criminales (video)

El diputado federal de Zacatecas por Morena, Marco Flores Sánchez amagó con convocar a la gente para que se levante en armas en la sierra de Jerez, Zacatecas, esto por la inseguridad en la región, que ha desplazado a miles de personas en aquel municipio.

El también vocalista de la auténtica banda Jerez urgió a los gobiernos federal y estatal a solucionar el problema de inseguridad en la entidad, en caso contrario, amagó con convocar a la gente de la sierra de Jerez a levantarse en armas

“Si no nos hace caso el gobierno federal, yo mismo voy a convocar a la gente, para que se levante en armas allá arriba, porque no es justo, no es justo”, dijo el legislador ante decenas de campesinos que le aplaudieron, mismos que estaban presentes en una asamblea a favor de la Reforma Eléctrica.