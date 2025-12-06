Tras emborracharse en una licorería de Virginia, Mapache se queda dormido en el baño

Internacional
/ 6 diciembre 2025
    Tras emborracharse en una licorería de Virginia, Mapache se queda dormido en el baño
    En esta foto proporcionada por Samantha Martin, se ve a un mapache borracho y desmayado en un baño público en Ashland, Virginia. Foto: AP/Samantha Martin/Hanover County Protection

Un empleado de la tienda de licores en el área de Ashland, Virginia, encontró al animal

VIRGINIA- Un intruso enmascarado se metió en una tienda de licores de Virginia el sábado temprano mientras aún estaba cerrada y se dirigió al estante inferior, donde se almacenaba el whisky. El bandido rompió botellas, tiró una baldosa del techo y dejó alcohol regado en el piso.

El sospechoso actuó como un animal porque, de hecho, es un mapache.

Un empleado de la tienda de licores en el área de Ashland, Virginia, encontró al mapache dormido en el piso del baño tras su borrachera el sábado por la mañana.

”Personalmente, me gustan los mapaches”, afirmó Samantha Martin, una agente que trabaja en el control de animales local. “Son criaturas graciosas. Se cayó por una de las baldosas del techo y se desató por completo, bebiendo de todo”.

Martin dijo que llevó al mapache al refugio de animales, aunque tuvo su buena dosis de risas en el camino.

”Otro día en la vida de un agente de control de animales, supongo”, expresó.

$!Botellas rotas después de que un mapache ingresara a una licorería el sábado 29 de noviembre de 2025 en Ashland, Virginia.
Botellas rotas después de que un mapache ingresara a una licorería el sábado 29 de noviembre de 2025 en Ashland, Virginia. Foto: AP/Samantha Martin/Hanover County Protection

El Refugio y Protección Animal del Condado de Hanover elogió a Martin por manejar el allanamiento y confirmó que el mapache se había recuperado.

”Después de unas horas de sueño y sin signos de lesiones (aparte de tal vez una resaca y malas decisiones de vida), fue liberado de manera segura de vuelta a la naturaleza, con la esperanza de haber aprendido que meterse sin permiso no es la solución”, dijo la agencia.

