Promete Trump tener el liderazgo de EU en América y advierte del fin de la civilización europea

WASHINGTON- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó la estrategia de política exterior y de seguridad nacional para su segundo mandato, en la que advierte sobre el posible fin de la civilización europea debido a sus políticas migratorias y promete consolidar el liderazgo de Washington como superpotencia, especialmente en Latinoamérica. El documento de 33 páginas, publicado al inicio de cada Administración, es descrito por Trump como una "hoja de ruta" para garantizar la supremacía estadounidense y pone al país norteamericano en el centro de los esfuerzos por lograr la paz y estabilidad mundiales. EL "FIN DE LA CIVILIZACIÓN EUROPEA" En una dura diatriba sobre las políticas migratorias y la supuesta censura en la Unión Europea (UE), el Gobierno de Trump hace eco de las teorías de la ultraderecha y advierte del posible "fin de la civilización" europea dentro de dos décadas o menos. Para Washington, los problemas económicos en Europa se ven eclipsados "por la perspectiva real y más cruda de un borrado de la civilización", según la estrategia de política exterior, que repite críticas anteriores de Trump.

Entre los principales problemas señalados por EE.UU. se incluyen "actividades de la Unión Europea y otras organismos que socavan la libertad política y la soberanía; las políticas migratorias que están transformando el continente y creando conflictos; la censura de la libertad de expresión y la supresión de la oposición política; el desplome de las tasas de natalidad; y la pérdida de identidades nacionales y de confianza en sí mismos". EL ANÁLISIS SOBRE EL FUTURO DE LA OTAN La Administración de Trump pone en duda la capacidad de los países europeos para continuar como «aliados fiables» si no poseen economías y ejércitos "lo suficientemente fuertes". "Queremos que Europa siga siendo europea, que recupere su confianza en sí misma como civilización y que abandone su fallido enfoque en la asfixia regulatoria", añade el documento, que asegura que el objetivo de Estados Unidos "debería ser ayudar a Europa a corregir su trayectoria actual". El documento también advierte sobre la posibilidad de que "en unas pocas décadas como máximo", algunos miembros de la OTAN "pasen a tener una mayoría no europea", por lo que cuestiona si estos se regirán por los principios del bloque. El Gobierno de Trump reivindica en el documento sus esfuerzos para poner fin a la guerra de Ucrania, un conflicto que, afirma, ha tenido un "efecto perverso" al incrementar la dependencia exterior de los países europeos, especialmente de Alemania. "Es un interés central de los Estados Unidos negociar un cese rápido de las hostilidades en Ucrania, con el fin de estabilizar las economías europeas, prevenir una escalada de la guerra y restablecer la estabilidad estratégica con Rusia", sostiene. En ese sentido, acusa a algunos líderes europeos de "Gobiernos minoritarios inestables" de intentar sabotear las negociaciones de Washington con Moscú motivados por "expectativas poco realistas sobre la guerra". LA DOCTRINA TRUMP PARA LATINOAMÉRICA El informe anuncia el restablecimiento de la Doctrina Monroe de 1823 para consolidar a Estados Unidos como el principal poder del continente americano y evitar la presencia de fuerzas externas, una velada referencia para China, Rusia o Irán.