Dos accidentes en Morelos dejan 13 muertos; volcadura de autobús y choque

/ 28 febrero 2026
    Dos accidentes en Morelos dejan 13 muertos; volcadura de autobús y choque
    Las autoridades mantienen diligencias y el saldo de víctimas y heridos del primer hecho ha variado en reportes preliminares. ESPECIAL

Una volcadura de autobús en la ‘Curva del Diablo’ y otro percance rumbo a Las Estacas activaron operativos de rescate en Morelos

CUERNAVACA, MOR.- Dos accidentes registrados la mañana de este sábado en Morelos dejaron un saldo de 13 personas fallecidas: una volcadura de autobús de pasajeros en el municipio de Tlalnepantla y, horas antes, la volcadura de un automóvil en la carretera hacia el balneario Las Estacas.

El percance con más víctimas ocurrió en la zona conocida como la “Curva del Diablo”, sobre la carretera Oaxtepec–Xochimilco, donde un autobús salió de la carpeta asfáltica y terminó volcado hacia una barranca, de acuerdo con reportes preliminares.

TE PUEDE INTERESAR: En tres operativos rescatan a cinco canes en condición de maltrato, en NL

Los primeros datos refieren que el conductor perdió el control al tomar la curva y la unidad se salió del camino. Paramédicos y bomberos realizaron maniobras de rescate para atender a pasajeros lesionados y trasladarlos a hospitales. Se reportó que hubo 10 personas fallecidas, además de más de 20 lesionados.

El autobús transportaba a un grupo que viajaba de excursión, según los primeros reportes difundidos tras el siniestro. Autoridades locales mantuvieron acciones de atención en el tramo carretero mientras se concentraba el operativo de auxilio.

TE PUEDE INTERESAR: Saskia Niño de Rivera responde a polémica por mención de Carmen Salinas en pódcast Penitencia

En un segundo hecho, alrededor de las 7:00 horas se reportó un accidente en la carretera que conduce al balneario Las Estacas, a la altura de un punto conocido como “Las Compuertas”. Un automóvil Nissan Platina gris se impactó contra un árbol y posteriormente volcó.

Tras el choque, uno de los ocupantes salió proyectado del vehículo y los otros dos quedaron atrapados. Personal de auxilio confirmó la muerte de tres personas: dos mujeres y un hombre.

Hasta el momento no se ha informado públicamente la identidad de las víctimas en ninguno de los dos hechos. Continúan las actualizaciones sobre el saldo final de lesionados del autobús y las diligencias correspondientes.

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

