Dos accidentes en Morelos dejan 13 muertos; volcadura de autobús y choque

CUERNAVACA, MOR.- Dos accidentes registrados la mañana de este sábado en Morelos dejaron un saldo de 13 personas fallecidas: una volcadura de autobús de pasajeros en el municipio de Tlalnepantla y, horas antes, la volcadura de un automóvil en la carretera hacia el balneario Las Estacas.

El percance con más víctimas ocurrió en la zona conocida como la “Curva del Diablo”, sobre la carretera Oaxtepec–Xochimilco, donde un autobús salió de la carpeta asfáltica y terminó volcado hacia una barranca, de acuerdo con reportes preliminares.

Los primeros datos refieren que el conductor perdió el control al tomar la curva y la unidad se salió del camino. Paramédicos y bomberos realizaron maniobras de rescate para atender a pasajeros lesionados y trasladarlos a hospitales. Se reportó que hubo 10 personas fallecidas, además de más de 20 lesionados.

El autobús transportaba a un grupo que viajaba de excursión, según los primeros reportes difundidos tras el siniestro. Autoridades locales mantuvieron acciones de atención en el tramo carretero mientras se concentraba el operativo de auxilio.

En un segundo hecho, alrededor de las 7:00 horas se reportó un accidente en la carretera que conduce al balneario Las Estacas, a la altura de un punto conocido como “Las Compuertas”. Un automóvil Nissan Platina gris se impactó contra un árbol y posteriormente volcó.

Tras el choque, uno de los ocupantes salió proyectado del vehículo y los otros dos quedaron atrapados. Personal de auxilio confirmó la muerte de tres personas: dos mujeres y un hombre.

Hasta el momento no se ha informado públicamente la identidad de las víctimas en ninguno de los dos hechos. Continúan las actualizaciones sobre el saldo final de lesionados del autobús y las diligencias correspondientes.