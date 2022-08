Durante la ‘Mañanera’ del presidente Andrés Manuel López Obrador, una periodista de San Luis Potosí tomó el micrófono para denunciar a su agresor, un colega quien cuenta con protección del Estado.

La mujer señaló que se desempeña como periodista y es actualmente directora de un medio de comunicación local en San Luis Potosí y aseguró haber viajado hasta la Ciudad de México para denunciar a un periodista que asiste a las ‘Mañaneras’.

“Soy directora de un medio de comunicación y hay una persona que ha estado viniendo a esta ‘Mañanera’, señor, en repetidas ocasiones a manifestar y a tratar de ponerlo en mal. La persona está distorsionando la información”, señaló la periodista.

“Esta persona es el reportero Omar Niño y yo he sufrido violencia de su parte, me ha humillado abiertamente, me ha menospreciado, ha menoscabado mi trayectoria, yo represento el periodismo que está cercano a la gente, pero alejado de los reflectores (...) Y ha venido esta persona a plantearle situaciones y distorsionando la información y yo no puedo competir contra eso, señor”, añadió.

Esto ocurrió al mismo tiempo en que la comunicadora mostraba un cartel con un mensaje solicitando ayuda al Presidente. La mujer refirió que este tipo de trabajos periodísticos, manipulados, no debe permitirse ni promocionarse.

“Yo quiero trabajar en igualdad, tengo derecho, es mi agresor y tengo denuncias, sin embargo él está bajo el mecanismo federal (de protección a periodistas), con un botón de pánico con la Guardia Nacional mientras que a mí me negaron la incorporación”, denunció.

“Yo trabajo para el pueblo, señor, y para mí es muy doloroso que jueguen con el pueblo, que vengan aquí y juegan con las necesidades de la gente”.

“En San Luis nadie lo quiere tocar (a Omar Niño) porque viene aquí a exponer eso, viene a decir que lo van a meter a la cárcel, pero no dice que es por misoginia, no dice que es por decirme ‘chamaquilla que le juega a periodista’, se metió con mi sexualidad (...) es un mensaje de odio, vengo a pedirle que vele por nuestros derechos con el mecanismo”, finalizó.

AMLO LE OFERCE PROTECCIÓN Y APOYO

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se garantizará su seguridad, además ofreció el apoyo directo de la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez.

“Vamos a que hable contigo Rosa Icela, hoy mismo. Cuentas con toda nuestra protección y todos tenemos derecho a la réplica. Entonces, cuando alguien de ustedes, de los que vienen y de los que no vienen se sienta ofendido puede venir a aclararlo”, señaló.