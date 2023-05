Ebrard presume que ya sucedió a AMLO con éxito; ‘sucedería lo mismo’

Ciudad de México. El canciller Marcelo Ebrard sostuvo que él ya fue sucesor de Andrés Manuel López Obrador, esto en la Ciudad de México, y “se siguió el plan previsto y se ampliaron cosas, sucedería lo mismo”, dijo en relación con sucederlo en la presidencia de México.

Durante su visita al puerto de Veracruz para la presentación de su libro El camino de México, se refirió a que en el país se va a crear una Coordinación contra el fentanilo y las armas, pronto se dará a conocer quién la encabezará e informará semanalmente de los avances.

TE PUEDE INTERESAR: Apura AMLO a Senadores de Morena a sacar pendientes y a ‘corcholatas’ a cerrar filas

Anunció que viajará a Nueva York para presentar las ciudades mexicanas donde hay posibilidades de inversión, el plan del corredor transístmico interesa mucho a las empresas de Estados Unidos y otros países.

Se refirió también a que entregó al presidente de Morena, Mario Delgado, una carta en la que planteó que quienes “participemos en la encuesta nos separemos del cargo en cuanto el partido lo instruya, no sabemos la fecha de la encuesta, Morena debe decidirla y decir, se deben separar tal día, también propuse que sólo sea una pregunta: quién quieres que represente a la Cuarta Transformación. Y que haya un debate, porque sí no como se va a opinar quién va a ser”.

Dijo que se debe hacer el debate donde se demuestre qué propone cada quien, “ya sabemos que todos somos cercanos a Andrés, si no, no estaríamos en esto”.

TE PUEDE INTERESAR: Defiende Ebrard que connacionales voten para definir candidato a la presidencia

Explicó que “se requiere que la encuesta sea de a de veras, el presidente dijo que será encuesta no dedazo, Morena ha hecho mutis desde diciembre, no han convocado, pienso que ya se debe de convocar (...) O hay encuesta o hay favorita, no se pueden las dos cosas, y si hay favorita o favorito hay que preguntar a la gente”.

Con información de La Jornada