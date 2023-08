Ebrard y el CCE dispuestos a trabajar juntos para renegociar el T-MEC en 2026

Marcelo Ebrard se ha reunido con miembros del Consejo Coordinador Empresarial, le expresaron su interés por trabajar junto al gobierno para renegociar el T-MEC en 2026.

“Les gustaría que trabajemos juntos con miras a esa renegociación, en su caso para 2026. Les dije que no se preocupen por eso, ya lo tengo en mente, sí es algo relevante y sí lo he hecho y sí he estado ahí. ¿Y si gana Trump? También, ya negocié con él”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR: Investigación de Reino Unido ve tendencia al alza en homicidios de México

Asimismo, explicó su visión del crecimiento de México y aseguró que la economía puede incrementar 4 y 5%, haciendo la tarea que tenemos que hacer y organizar al gobierno por regiones para tener llave en mano en las posibilidades atracción de la inversión.

Planteó contar con “el Consejo Económico y Social de México, para que el sector privado, el sector obrero y la academia estén representadas de manera permanente y alienar las iniciativas, eso les pareció bien”.

Respecto a la contienda interna de Morena, Ebrard dijo que espera que todas las corcholatas cumplan con los acuerdos firmados en el consejo nacional del partido.

“Todo mundo habla de la unidad, nada más que cumplan lo que se acordó”, dijo luego de reunirse con el CCE. Agregó que ganará esta etapa del proceso.