Ejecutan a funcionario municipal en pleno alcoholímetro en Oaxaca

OAXACA, OAX.- Nelson H. P., director jurídico del Ayuntamiento de San Jacinto Amilpas, municipio conurbado a la ciudad de Oaxaca, fue asesinado a balazos mientras participaba en un operativo alcoholímetro instalado en la carretera Riberas del Atoyac, a la altura de la colonia Cuauhtémoc.

De acuerdo con versiones de testigos, el ataque ocurrió alrededor de las 23:00 horas, cuando al menos dos hombres armados se aproximaron al funcionario y le dispararon de manera directa, para después darse a la fuga del lugar.

Personas que presenciaron los hechos señalaron que el crimen se cometió frente a elementos de la Policía Vial que se encontraban en el operativo, quienes presuntamente se resguardaron y no emprendieron persecución alguna contra los agresores.

Tras la agresión, paramédicos acudieron al sitio para brindar atención médica a la víctima; sin embargo, confirmaron que Nelson H. P. ya no contaba con signos vitales, por lo que se declaró su fallecimiento en el lugar del ataque.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido información oficial sobre posibles líneas de investigación ni sobre el móvil del homicidio, ocurrido en un contexto de creciente tensión en torno a los operativos de alcoholímetro en el municipio.

La Policía de San Jacinto Amilpas ha sido objeto de diversas denuncias por presuntos abusos durante este tipo de operativos, algunos de los cuales han sido documentados en videos difundidos en redes sociales.

Apenas el mismo día del homicidio comenzó a circular un video en el que se observa a elementos policiales golpeando a una mujer que se desplazaba en una motocicleta, quien presuntamente no se encontraba en estado de ebriedad, hecho que reavivó las críticas ciudadanas sobre el actuar de las corporaciones locales. Con información de El Universal