Ejército localiza 15 centros con químicos para drogas sintéticas en la sierra de Sinaloa

CULIACÁN, SIN.- Elementos del Ejército Mexicano localizaron 15 centros de concentración de sustancias químicas en los municipios de Culiacán, Cósala y Badiraguato, donde aseguraron 17 mil 195 litros de precursores utilizados para la elaboración de drogas sintéticas, informó la Novena Zona Militar.

De acuerdo con el informe oficial, los hallazgos se realizaron en zonas de muy difícil acceso, como parte de los operativos permanentes contra la delincuencia organizada en la región serrana del estado de Sinaloa.

En estos sitios, además de los miles de litros de sustancias químicas, el personal militar también aseguró cuatro reactores y cuatro condensadores, equipo utilizado en la producción de metanfetaminas, según detalló el reporte castrense.

Por separado, en la capital del estado, sobre el bulevar Universitarios, elementos del Ejército detuvieron a dos personas del sexo masculino, a quienes se les aseguraron 200 pastillas de drogas sintéticas y una cantidad de 50 mil dólares en efectivo.

Los detenidos además se desplazaban en un vehículo cuya procedencia está siendo verificada por las autoridades, como parte de las investigaciones derivadas del aseguramiento.

Todo lo incautado, tanto los insumos químicos como el dinero, el vehículo y el enervante, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para que se realicen las indagatorias correspondientes.

Las autoridades federales indicaron que será el Ministerio Público quien determine la situación jurídica de los dos detenidos, así como el destino final del material asegurado.

Estos operativos forman parte de las acciones de las Fuerzas Armadas para debilitar las estructuras de producción de drogas sintéticas que operan en la zona serrana del estado, considerada de alta incidencia delictiva. Con información de El Universal