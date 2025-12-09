Ante revisión del T-MEC, Coahuila y NL están altamente expuestos: 90% de exportaciones van a EU

Expertas advirtieron a las empresas instaladas en Coahuila y Nuevo León sobre los riesgos que implica la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Liz Córdova, jefa de Asuntos Gubernamentales de Holland & Knight México, y Maricarmen Barrón, especialista en comercio del Washington DC Think Tank, expusieron la relevancia que tendrá la revisión programada para el próximo año, particularmente para la región norte del país. TE PUEDE INTERESAR: Trump amenaza a México con nuevos aranceles por la continua disputa del Tratado de Aguas en la frontera Detallaron que, en Coahuila, el 95 por ciento de las exportaciones se dirige a Estados Unidos y Canadá, lo que representa 23 mil millones de dólares y 327 mil 816 empleos directos. En el caso de Nuevo León, el 90 por ciento de las exportaciones tiene como destino a los países del tratado, con un valor de 57 mil millones de dólares y alrededor de 660 mil empleos. Recordaron que estos números son de vital importancia si se considera que cámaras empresariales estadounidenses buscan reubicar hasta 13 millones de empleos hacia Estados Unidos, bajo la narrativa de que han sido desplazados por la actividad manufacturera en México. Asimismo, señalaron que la negociación del T-MEC pone en juego 1.8 billones de dólares anuales. ARANCELES SE MANTENDRÁN Las expertas apuntaron que, en promedio, México mantiene aranceles de alrededor del 5 por ciento con Estados Unidos, lo que lo posiciona como un mercado competitivo. Sin embargo, advirtieron sobre los efectos de la Sección 232, que impone aranceles al acero, al aluminio y a sus derivados, afectando incluso productos como cosméticos que contienen componentes de esos materiales.

“Hablando del aluminio, estamos hablando de casi 40 por ciento que antes se importaba de México y de Canadá, y estos números han decrecido 29 y 30 por ciento, respectivamente, de 2024 a 2025. Uno de los principales proveedores de aluminio en el mundo es Canadá. Para México representa el 47 por ciento, pero para Canadá el negocio con México representa más del 80 por ciento”, expusieron. Coincidieron en que ciudadanos estadounidenses han presentado quejas ante la Cámara de Representantes argumentando que sus empresas también se han visto afectadas por los aranceles. Incluso señalaron que, aun con la eventual salida de Donald Trump de la presidencia, se espera que estas medidas se mantengan como tendencia. TE PUEDE INTERESAR: Más de 500 agrupaciones empresariales de EUA piden a Trump mantener T-MEC Los aranceles anunciados desde marzo, bajo el argumento de la seguridad nacional, están siendo evaluados por la Corte de Estados Unidos. El gobierno de Trump, añadieron, analiza alternativas en caso de que sean declarados ilegales. CHINA CREA ESTADO DE ALERTA Las especialistas indicaron que algunas empresas provenientes de China han evadido los aranceles instalándose en terceros países como México, lo que ha generado preocupación en el gobierno estadounidense. No obstante, subrayaron que, pese a la narrativa “alarmista” en torno a China, su participación en la Inversión Extranjera Directa en México es mínima, cercana al 0.2 por ciento. CERTIDUMBRE JURÍDICA, CLAVE EN ENERGÍA Córdova y Barrón enfatizaron que uno de los puntos centrales en la revisión del T-MEC será la certidumbre jurídica para las inversiones, especialmente en sectores de largo plazo como el energético. “La incertidumbre jurídica generada por los cambios que México ha experimentado no ha logrado transmitir el mensaje adecuado ni convencer a los inversionistas de que será un cambio para bien en la gestión de inversiones. El sector energético es de muy largo plazo: las empresas vienen por 30 años y no quieren que les cambien la reforma energética cada cinco o cada diez años. No son cambios menores; están modificando la forma en que venderán energía en México”, comentaron.