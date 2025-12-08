Los iconos del estilo 2025: Sheinbaum, Djokovic y Bad Bunny sorprenden en la lista más influyente del NYT

La moda también cuenta historias, marca tendencias y refleja visiones culturales. Por eso, cada año, The New York Times publica The 67 Most Stylish People, una selección que reconoce a las figuras que redefinen el vestir y la expresión personal.

En 2025, la lista generó conversación global al incluir a tres nombres inesperados y poderosos: Claudia Sheinbaum, Novak Djokovic y Bad Bunny, quienes, desde mundos distintos, impulsan nuevas narrativas sobre elegancia, identidad y autenticidad.

Claudia Sheinbaum: la política que convirtió la moda en un mensaje cultural

La presidenta mexicana fue una de las inclusiones más destacadas del listado. El NYT subrayó cómo su estilo, lejos de ser un accesorio superficial, se ha convertido en un acto político y cultural. Su forma de vestir combina formalidad contemporánea con textiles y bordados indígenas, creando una estética que reivindica la identidad nacional.

Durante su primer año de gobierno, Sheinbaum estableció un sello propio: prendas sobrias, siluetas modernas y detalles artesanales cuidadosamente integrados. Según la autora del artículo, Vanessa Friedman, la mandataria fue seleccionada por su capacidad para elevar la moda indígena mexicana y usarla como una declaración de inclusión y orgullo cultural.

Además, el NYT destacó que Sheinbaum ha tomado medidas firmes frente a la imitación de diseños artesanales por parte de grandes marcas, impulsando discusiones sobre propiedad cultural y defensa de las comunidades creadoras. Su elección en la lista no solo reconoce su estilo, sino lo que este representa: un puente entre lo tradicional y lo contemporáneo.