Trump amenaza a México con nuevos aranceles por la continua disputa del Tratado de Aguas en la frontera

El 8 de diciembre, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, informó desde sus redes sociales de Truth Social, que se implementarán aranceles contra México.

Desde su publicación en X, Trump afirma que México sigue violando el Tratado de Aguas; argumenta que las faltas por parte de la gestión mexicana ha provocado daños al cultivo y ganado del territorio texano.

‘México aún le debe a Estados Unidos más de 800 mil acres-pies de agua por no cumplir con nuestro Tratado durante los últimos cinco años. Estados Unidos necesita que México libere 200 mil acres-pies de agua antes del 31 de diciembre, y el resto debe llegar poco después’