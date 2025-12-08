Trump amenaza a México con nuevos aranceles por la continua disputa del Tratado de Aguas en la frontera

Internacional
/ 8 diciembre 2025
    Trump amenaza a México con nuevos aranceles por la continua disputa del Tratado de Aguas en la frontera
    Trump amenaza a México con nuevos aranceles por la continua disputa del Tratado de Aguas en la frontera FOTO: VANGUARDIA

La administración de Trump argumenta que la violación al tratado binacional ha provocado daños en la agricultura y ganadería de los Estados Unidos

El 8 de diciembre, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, informó desde sus redes sociales de Truth Social, que se implementarán aranceles contra México.

Desde su publicación en X, Trump afirma que México sigue violando el Tratado de Aguas; argumenta que las faltas por parte de la gestión mexicana ha provocado daños al cultivo y ganado del territorio texano.

México aún le debe a Estados Unidos más de 800 mil acres-pies de agua por no cumplir con nuestro Tratado durante los últimos cinco años. Estados Unidos necesita que México libere 200 mil acres-pies de agua antes del 31 de diciembre, y el resto debe llegar poco después

En la publicación asegura que la sanción de los aranceles a México será por no haberse ‘respondido’ a las exigencias implementadas en el Tratado de Agua.

TE PUEDE INTERESAR: Estados y municipios deben ser parte en tratado de aguas internacionales

Dicho acuerdo, establece que México debe liberar cada quinquenio cerca de 2 mil 160 millones de metros cúbicos a Estados Unidos por los ríos fronterizos; en contraste, los mexicanos se quedan con 9 mil 250 millones de metros cúbicos.

La publicación del presidente Trump fue emitida después de haber tenido su primera reunión presencial, con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante el evento de la Copa Mundial 2026.

Temas


Agua
Conflictos
política

Localizaciones


Estados Unidos
México

Personajes


Donald Trump

true

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

COMENTARIOS

Selección de los editores
El próximo año se tendrá la revisión del acuerdo comercial, Donald Trump ha adelantado que podría dejar que se extinga el acuerdo.

Ante revisión del T-MEC, Coahuila y NL están altamente expuestos: 90% de exportaciones van a EU
Expertos fiscalistas en la ciudad consideraron que las medidas anunciadas por el SAT son para cerrar el paso a las factureras.

Combatir a las factureras y erradicar la evasión fiscal, objetivos de las nuevas disposiciones del SAT para 2026
Trump amenaza a México con nuevos aranceles por la continua disputa del Tratado de Aguas en la frontera

Trump amenaza a México con nuevos aranceles por la continua disputa del Tratado de Aguas en la frontera
Mapa del Estadio Azteca en plataformas de reventa muestra boletos desde 63 mil hasta 927 mil pesos para el partido inaugural del Mundial 2026.

¡Impagables! Boletos del México vs Sudáfrica en el Mundial 2026 alcanzan hasta 927 mil pesos en reventa
Claudia Sheinbaum: la política que convirtió la moda en un mensaje cultural.

Los iconos del estilo 2025: Sheinbaum, Djokovic y Bad Bunny sorprenden en la lista más influyente del NYT
Señala que lo que prevé la ley es el mecanismo de concesión, no de apropiación privada del recurso.

‘Lean la Constitución’: Sheinbaum enfrenta al PAN por la Ley de Aguas
Operativos contra pirotecnia apuntan a comercios cerca de Colegio Civil, en Monterrey

Operativos contra pirotecnia apuntan a comercios cerca de Colegio Civil, en Monterrey

Legisladores detallaron que la acusación se basa en información relacionada con el tránsito de ferrotanques con presunto combustible de procedencia ilegal.

Van por Cabeza de Vaca: lo señalan por huachicol fiscal y exigen traerlo de EU