Trump amenaza a México con nuevos aranceles por la continua disputa del Tratado de Aguas en la frontera
La administración de Trump argumenta que la violación al tratado binacional ha provocado daños en la agricultura y ganadería de los Estados Unidos
El 8 de diciembre, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, informó desde sus redes sociales de Truth Social, que se implementarán aranceles contra México.
Desde su publicación en X, Trump afirma que México sigue violando el Tratado de Aguas; argumenta que las faltas por parte de la gestión mexicana ha provocado daños al cultivo y ganado del territorio texano.
‘México aún le debe a Estados Unidos más de 800 mil acres-pies de agua por no cumplir con nuestro Tratado durante los últimos cinco años. Estados Unidos necesita que México libere 200 mil acres-pies de agua antes del 31 de diciembre, y el resto debe llegar poco después’
En la publicación asegura que la sanción de los aranceles a México será por no haberse ‘respondido’ a las exigencias implementadas en el Tratado de Agua.
Dicho acuerdo, establece que México debe liberar cada quinquenio cerca de 2 mil 160 millones de metros cúbicos a Estados Unidos por los ríos fronterizos; en contraste, los mexicanos se quedan con 9 mil 250 millones de metros cúbicos.
La publicación del presidente Trump fue emitida después de haber tenido su primera reunión presencial, con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante el evento de la Copa Mundial 2026.