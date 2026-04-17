“El Chapo” pide trato justo en EU: la carta que envió desde prisión y lo que reclama

Desde la prisión de máxima seguridad en Florence, Colorado, donde cumple cadena perpetua desde 2019, Guzmán Loera ha insistido en que las condiciones de su encierro violan sus derechos fundamentales.

El exlíder del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera , volvió a colocar su caso en el centro de la atención tras enviar una carta al juez Brian Cogan, en la que solicita un trato justo dentro del sistema penitenciario de Estados Unidos.

En uno de los fragmentos, Guzmán menciona la necesidad de una “protección igualitaria” de sus derechos, lo que ha generado debate sobre el alcance de su petición.

En el documento, escrito en un inglés aún limitado y al cual tuvo acceso Milenio, el capo mexicano hace referencia a principios constitucionales tanto de México como de Estados Unidos. Su objetivo es que el juez revise las condiciones en las que se encuentra detenido.

Denuncias por condiciones de reclusión

No es la primera vez que “El Chapo” alza la voz desde prisión. En cartas anteriores, escritas entre 2023 y 2024, ya había advertido sobre el impacto de su confinamiento extremo.

Medidas que denuncia

- Aislamiento prolongado bajo Medidas Administrativas Especiales (SAMs)

- Incomunicación casi total

- Restricciones severas de movilidad

- Problemas de alimentación

- Posibles actos de maltrato

En esos documentos, incluso afirmó que las condiciones lo estaban afectando mentalmente, al punto de temer por su salud.

¿Qué derechos invoca?

En su reciente carta, Guzmán Loera hace referencia a dos elementos clave de la Constitución de Estados Unidos:

Primera y Octava Enmienda

- Primera Enmienda: protege la libertad de expresión y el derecho a presentar peticiones

- Octava Enmienda: prohíbe castigos crueles e inusuales

El exlíder criminal argumenta que su situación podría estar vulnerando ambos principios, especialmente por el aislamiento prolongado y las condiciones que describe como inhumanas.

Un caso que sigue generando atención

A pesar de haber sido condenado en 2019 por múltiples delitos relacionados con el narcotráfico, el caso de Guzmán Loera continúa activo en el ámbito legal debido a sus constantes apelaciones y solicitudes.

Actualmente, permanece en una de las prisiones más estrictas de Estados Unidos, donde también se encuentran otros reos de alto perfil vinculados al crimen organizado.

¿Qué sigue en el proceso?

Aunque no está claro si el juez Brian Cogan dará respuesta inmediata a esta nueva carta, lo cierto es que el documento vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre las condiciones en cárceles de máxima seguridad.

Por ahora, la petición de “El Chapo” se suma a una serie de intentos legales por modificar su situación carcelaria, en un proceso que, pese a la sentencia definitiva, sigue generando interés tanto en México como en Estados Unidos.