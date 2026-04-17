“El Chapo” pide trato justo en EU: la carta que envió desde prisión y lo que reclama

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 17 abril 2026
    “El Chapo” pide trato justo en EU: la carta que envió desde prisión y lo que reclama
    Joaquín “El Chapo” Guzmán envió una nueva carta a un juez en Estados Unidos para exigir un trato justo dentro de prisión. Foto: Especial

En el documento, redactado en inglés, denuncia condiciones inhumanas, aislamiento extremo y posibles violaciones a sus derechos constitucionales.

El exlíder del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, volvió a colocar su caso en el centro de la atención tras enviar una carta al juez Brian Cogan, en la que solicita un trato justo dentro del sistema penitenciario de Estados Unidos.

Desde la prisión de máxima seguridad en Florence, Colorado, donde cumple cadena perpetua desde 2019, Guzmán Loera ha insistido en que las condiciones de su encierro violan sus derechos fundamentales.

https://vanguardia.com.mx/show/sean-penn-su-encuentro-secreto-con-el-chapo-guzman-y-como-engano-a-kate-del-castillo-EK19571533

¿Qué dice la carta de “El Chapo”?

En el documento, escrito en un inglés aún limitado y al cual tuvo acceso Milenio, el capo mexicano hace referencia a principios constitucionales tanto de México como de Estados Unidos. Su objetivo es que el juez revise las condiciones en las que se encuentra detenido.

Principales puntos de su solicitud

1. Exige un trato justo bajo las leyes estadounidenses

2. Señala posibles violaciones a sus derechos constitucionales

3. Pide atención a sus denuncias previas sobre condiciones carcelarias

4. Solicita intervención judicial ante el sistema penitenciario

En uno de los fragmentos, Guzmán menciona la necesidad de una “protección igualitaria” de sus derechos, lo que ha generado debate sobre el alcance de su petición.

$!El capo mexicano hace referencia a principios constitucionales tanto de México como de Estados Unidos.
El capo mexicano hace referencia a principios constitucionales tanto de México como de Estados Unidos. Foto: Milenio

Denuncias por condiciones de reclusión

No es la primera vez que “El Chapo” alza la voz desde prisión. En cartas anteriores, escritas entre 2023 y 2024, ya había advertido sobre el impacto de su confinamiento extremo.

Medidas que denuncia

- Aislamiento prolongado bajo Medidas Administrativas Especiales (SAMs)

- Incomunicación casi total

- Restricciones severas de movilidad

- Problemas de alimentación

- Posibles actos de maltrato

En esos documentos, incluso afirmó que las condiciones lo estaban afectando mentalmente, al punto de temer por su salud.

¿Qué derechos invoca?

En su reciente carta, Guzmán Loera hace referencia a dos elementos clave de la Constitución de Estados Unidos:

Primera y Octava Enmienda

- Primera Enmienda: protege la libertad de expresión y el derecho a presentar peticiones

- Octava Enmienda: prohíbe castigos crueles e inusuales

El exlíder criminal argumenta que su situación podría estar vulnerando ambos principios, especialmente por el aislamiento prolongado y las condiciones que describe como inhumanas.

Un caso que sigue generando atención

A pesar de haber sido condenado en 2019 por múltiples delitos relacionados con el narcotráfico, el caso de Guzmán Loera continúa activo en el ámbito legal debido a sus constantes apelaciones y solicitudes.

Actualmente, permanece en una de las prisiones más estrictas de Estados Unidos, donde también se encuentran otros reos de alto perfil vinculados al crimen organizado.

¿Qué sigue en el proceso?

Aunque no está claro si el juez Brian Cogan dará respuesta inmediata a esta nueva carta, lo cierto es que el documento vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre las condiciones en cárceles de máxima seguridad.

Por ahora, la petición de “El Chapo” se suma a una serie de intentos legales por modificar su situación carcelaria, en un proceso que, pese a la sentencia definitiva, sigue generando interés tanto en México como en Estados Unidos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/por-enamorados-el-chapo-el-mencho-y-otros-dos-capos-que-cayeron-por-sus-relaciones-sentimentales-HN19367066

La carta no cambia su condena, pero sí abre una nueva discusión sobre derechos humanos, justicia y los límites del sistema penitenciario en casos de alta peligrosidad.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Justicia
Prisión

Localizaciones


Estados Unidos
México

Personajes


Joaquín Guzmán Loera

Vanguardia

Vanguardia

Somos un medio de comunicación digital e impreso con cinco décadas de historia; nos hemos consolidando como uno de los sitios de noticias más visitados del Noreste de México.

Como medio multiplataforma, nos distinguimos por ofrecer contenidos confiables y de alta calidad, abarcando una amplia gama de temas, desde política y estilo de vida hasta artes y cultura. Además, ofrecemos artículos de análisis, entretenimiento y recursos útiles a través de formatos innovadores en texto, fotografía y video, que permiten a nuestros lectores estar siempre bien informados con las noticias más relevantes del día.

Nos enorgullece tener un equipo editorial compuesto por periodistas especializados en Derechos Humanos, Deportes y Artes.

Selección de los editores
Manny Barreda será el encargado de abrir la Temporada 2026 para Saraperos de Saltillo en el duelo inaugural ante Toros de Tijuana, este 17 de abril en el Estadio Francisco I. Madero.

Saraperos define abridor: Manny Barreda encabezará la rotación ante Tijuana en la Temporada 2026 de LMB
La muerte de Edith Guadalupe en la Ciudad de México es investigada como feminicidio.

FGJ sancionará a funcionarios por fallas en caso de Edith Guadalupe
Señalan que uno de los fraudes más frecuentes la falsificación de escrituras o firmas.

Adultos mayores, los más expuestos a fraudes en operaciones inmobiliarias
Autoridades federales exhortan a regularizar concesiones para mantener apoyos energéticos.

Llaman a productores de Coahuila a regularizar concesiones de agua para mantener subsidio eléctrico agrícola
El rastreador de embarcaciones del Estrecho de Ormuz se está monitoreando para saber cómo cambia el tráfico naval.

Tras alto el fuego, Irán reabre Estrecho de Ormuz y precios del petróleo caen en cuestión de horas
Conoce las fechas de depósito de la pensión IMSS e ISSSTE.

Pensión IMSS e ISSSTE: ¿Cuándo cae el depósito de mayo 2026?´´´´´´p
Evento. La FIFA busca transformar la final del torneo con un espectáculo musical de talla internacional.

Coldplay encabezará el primer show de medio tiempo en una final de Mundial
IMÁGENES: CORTESÍA

El legado de la Tierra Media: La travesía épica que cambió la historia del cine para siempre