El Consejo de Seguridad de la ONU respalda el alto el fuego de Trump en Gaza

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas votó el lunes a favor de adoptar el acuerdo de paz del presidente Trump y establecer una fuerza internacional para gobernar y garantizar la seguridad de la Franja de Gaza.

La resolución del Consejo de Seguridad respalda oficialmente la denominada Junta de Paz de Trump para formar un gobierno de transición para la Franja de Gaza, así como para establecer una Fuerza Internacional de Estabilización (FIE) que se encargue de la seguridad y supervise el desarme de Hamás.

La votación se produjo mientras la Casa Blanca negaba las informaciones aparecidas en medios israelíes según las cuales Estados Unidos estaba incumpliendo su compromiso de obligar al grupo terrorista a deponer sus armas y cohetes.

“Esto es una noticia falsa... El gobierno del presidente Trump está comprometido con una Gaza desmilitarizada, desradicalizada, próspera y autogobernada, con el apoyo de una amplia participación regional”, dijo Anna Kelly, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional.

Queda por ver cómo se logrará exactamente, ya que Hamás se niega a entregar sus armas e Israel sigue oponiéndose a cualquier acuerdo que establezca un camino hacia un Estado palestino; las mismas discrepancias que han provocado el colapso de todos los acuerdos de alto el fuego anteriores.

La falta de un camino claro a seguir sugiere que la situación actual en Gaza podría permanecer congelada en el tiempo durante un futuro previsible, dijo Colin Clarke, experto en contraterrorismo del Grupo Soufan, con sede en Nueva York.

“Creo que la situación en Gaza sigue siendo tan frágil como siempre”, dijo Clarke y agregó que la primera fase de liberación de todos los rehenes podría ser el límite al que llegue el acuerdo.

Según los términos del plan de paz de 20 puntos de Trump, se formaría una fuerza de mantenimiento de la paz en Gaza para supervisar la transición política y el período de reconstrucción.

Según los informes, Estados Unidos ha estado en conversaciones con Azerbaiyán, Egipto, Indonesia, Qatar y Turquía para donar tropas para esta iniciativa.

Sin embargo, muchas naciones han expresado su preocupación por sus soldados si Hamás se niega a desarmarse.

Los Emiratos Árabes Unidos, una potencia clave en la región, se han negado a aportar tropas para la iniciativa, y sus funcionarios han declarado que aún no han visto un marco claro para la Fuerza Internacional de Estabilización.

“Mientras Hamás conserve sus armas y continúe una insurgencia de bajo nivel en Gaza, será extremadamente difícil reunir las fuerzas necesarias para una fuerza internacional de mantenimiento de la paz”, dijo Clarke, experto en contraterrorismo.

“Será difícil extraer a sus milicianos de la intrincada estructura de túneles subterráneos de Gaza, y podría existir una especie de territorio residual dentro de Gaza que funcione como una especie de territorio sin gobierno”, añadió.

Con Hamas, Israel y las fuerzas internacionales enfrentados, Clarke predijo que Gaza permanecería dividida permanentemente, con el ejército israelí ocupando actualmente el 53% de la Franja.

Tras la votación en la ONU, Hamás declaró que se oponía a cualquier plan que implicara la operación directa de fuerzas internacionales dentro de Gaza.

“La resolución impone un mecanismo de tutela internacional a la Franja de Gaza, que nuestro pueblo y sus facciones rechazan”, dijo el grupo en un comunicado.

La votación se produjo después de que Netanyahu reiterara el domingo que si Estados Unidos o las Fuerzas de Seguridad Iraquíes no lograban desarmar a Hamás, entonces el Estado judío asumiría la responsabilidad de desmilitarizar la Franja de Gaza.

La promesa de Netanyahu fue una respuesta directa a las informaciones publicadas en los medios israelíes que afirmaban que la Casa Blanca supuestamente estaba retractándose de sus exigencias a Hamás para que se desarmara, acusaciones que los funcionarios estadounidenses calificaron de “noticias falsas”.

“Tal como lo expresa la resolución de Estados Unidos que está siendo examinada por el Consejo de Seguridad de la ONU, la administración del presidente Trump está comprometida con una Gaza desmilitarizada, desradicalizada, próspera y autogobernada, con el apoyo de una amplia participación regional”, declaró la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Anna Kelly.