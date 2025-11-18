Asegura congresista demócrata que apertura completa de los archivos de Epstein ‘conmocionará la conciencia de EU’

El congresista demócrata que lidera la iniciativa para obligar al Departamento de Justicia a publicar todos sus archivos sobre el infame caso de Jeffrey Epstein predijo en una entrevista exclusiva esta semana que lo que salga a la luz “conmocionará la conciencia de este país”.

“Creo que es uno de los escándalos más repugnantes y ofensivos de nuestra historia”, dijo el representante Ro Khanna (demócrata por California) antes de la votación del martes, en la que se espera que la Cámara de Representantes vote de forma abrumadora para obligar al gobierno de Trump a hacer públicos todos los archivos sobre el fallecido pedófilo.

El legislador de Silicon Valley agregó que “no estaba seguro” de si habría pruebas en los archivos para acusar a alguien de delitos relacionados con el adoctrinamiento y abuso sexual de cientos de víctimas —incluidas niñas de tan solo 14 años— por parte de Epstein y su cómplice Ghislaine Maxwell.

“Pero lo que sí creo que sucederá es que habrá rendición de cuentas por parte de algunas de las personas más ricas del mundo que están violando a las jóvenes estadounidenses y abusando de las mujeres estadounidenses a una escala que nunca antes habíamos visto”, dijo Khanna, de 49 años.

El miércoles, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, liderado por los republicanos, publicó 20.000 documentos obtenidos del patrimonio de Epstein, quien fue encontrado muerto en su celda de la cárcel de Manhattan el 10 de agosto de 2019, mientras esperaba juicio por cargos federales de tráfico sexual.

Esos documentos arrojan nueva luz sobre el alcance de la relación de Epstein con personas como el ex secretario del Tesoro Lawrence Summers, el desacreditado autor Michael Wolff y Andrew Mountbatten-Windsor , el ex príncipe Andrés, duque de York.

“Quiero ver los correos electrónicos que Epstein intercambió con algunas de estas otras personas ricas y poderosas”, dijo Khanna al preguntársele qué esperaba encontrar en los archivos. “Quiero ver las fotografías que había en su computadora. Quiero ver... quiénes eran los otros hombres que participaron en la trata de personas con fines sexuales o que visitaron la isla de Epstein [Little St. James en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos], quiénes eran los hombres y mujeres que tal vez sabían de los abusos de Epstein y, sin embargo, recibían dinero de él, seguían asistiendo a cenas con él y seguían intercambiando correos electrónicos con él”.

“Y quiero saber por qué algunas de estas personas todavía tienen universidades que llevan su nombre, por qué todavía hay becas que llevan su nombre, por qué siguen ocupando puestos de poder”, continuó. “Es necesario que este país rinda cuentas”.

Summers, expresidente de la Universidad de Harvard y director del Consejo Económico Nacional durante la presidencia de Barack Obama, anunció el lunes que se retiraría de sus compromisos públicos después de que la publicación de la semana pasada revelara que intercambió correos electrónicos con Epstein hasta poco antes del arresto del financiero en julio de 2019, incluso pidiéndole al pervertido consejos sobre cómo tratar con las mujeres.

“Me avergüenzo profundamente de mis actos y reconozco el dolor que han causado”, declaró Summers en un comunicado. “Asumo toda la responsabilidad por mi errónea decisión de seguir comunicándome con el Sr. Epstein”.

La semana pasada, Trump ordenó al Departamento de Justicia investigar los vínculos de Epstein con Summers, el expresidente Bill Clinton y otros demócratas e instituciones prominentes.

Posteriormente, la fiscal general Pam Bondi anunció que el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, supervisaría la investigación “con urgencia e integridad”.

Durante el fin de semana, Trump pidió a los republicanos de la Cámara de Representantes que votaran a favor de la publicación de los archivos, afirmando que “no tenemos nada que ocultar y es hora de dejar atrás este engaño demócrata perpetrado por lunáticos de la izquierda radical para desviar la atención del gran éxito del Partido Republicano”.