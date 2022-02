Elba Esther acusa al ex gobernador de Oaxaca, José Murat, de destrozos en su boda

Hoy, la ex lideresa del SNTE, Elba Esther Gordillo, señaló al ex gobernador de Oaxaca, José Murat Casab, como el probable orquestador de los destrozos en su boda: “Algunos pseudo-maestros, yo creo que los nuestros no tienen esa actitud esa compostura , se introdujeron en el jardín botánico y destruyeron todo lo que había donde iba a ser la ceremonia, que sí se realizó”, dijo “La Maestra” en entrevista con el periodista Ciro Gómez.

“Yo no entiendo cual es la intención de atacar de intimidar. Pero, yo no entiendo que pasa en Oaxaca, lo único que sé es que lo que está haciendo el Estado mexicano es no aplicar la ley”.

-No hay un solo detenido-, expresó el periodista,

“Ni lo habrá”, respondió gordillo, y hace alusión que la policía estatal se encontraba en el lugar y no impidió el destrozo al patrimonio cultural de Oaxaca.

“Los candados desaparecieron, las puertas se abrieron, se saludaron de mano con los supuestos de seguridad del gobierno, pero, también aquí sabemos ¿no?... yo siempre he tenido asuntos con un personaje, que tiene mucha protección, que hoy está muy cercano al poder y que la historia también juzgará. El tiempo nos dará la claridad.

-¿Qué personaje maestra?- preguntó Gómez Leyva.

- “Pues el del poder... El hombre que sigue gobernando este estado”-, expresó la maestra.

-¿José Murat?- preguntó el periodista.

-”Exactamente”. Yo no lo puedo acusar porque no tengo pruebas. Pero lo que dijeron ahí, lo que se vio y todo, es que auténticamente venía de ahí”, señaló.

Recordemos que maestros ingresaron a la boda de Gordillo y su ahora esposo al considerar como “una ofensa a la lucha de por la educación pública” que haya elegido el estado para casarse.

Por su parte, el actual gobernador, Alejandro Murat, dijo que las protestas contra Elba Esther Gordillo fueron por su relación histórica que tiene con el magisterio de Oaxaca, y comentó que ella debe asumir la responsabilidad de sus actos.

TE PUEDE INTERESAR: Ricardo Anaya no acude a audiencia ante la FGR; podría convertirse en prófugo