Empresas frenan contrataciones por incertidumbre económica rumbo a 2026

/ 9 diciembre 2025
    Empresas frenan contrataciones por incertidumbre económica rumbo a 2026
    El desempeño durante el primer trimestre de 2026 dependerá en gran medida de la evolución del entorno económico nacional e internacional. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
Carlos M.M.

La incertidumbre económica y la variabilidad del mercado siguen marcando las decisiones sobre la fuerza laboral en México

CDMX.- La Tendencia Neta de Empleo ajustada estacionalmente en México se ubicó en 24% para el inicio de 2026, lo que indica que los empleadores mantendrán sus planes de contratación, de acuerdo con la Encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup para el primer trimestre de 2026.

Alberto Alesi, director general de ManpowerGroup México, Caribe y Centroamérica, señaló que los empleadores están siendo más cautelosos en sus decisiones de contratación debido a la incertidumbre económica, factor que actualmente influye de manera directa en la planeación de la fuerza laboral.

De acuerdo con el informe, 38% de los empleadores en el país prevé incrementar su personal a principios de 2026, principalmente impulsados por la ejecución de proyectos específicos o de carácter temporal.

A pesar de ello, la incertidumbre continúa pesando en el mercado laboral. Entre las organizaciones que anticipan reducciones de personal, poco más de una cuarta parte, 26%, señaló que los desafíos económicos actuales son la principal razón para disminuir su plantilla.

En contraste, la automatización tiene un impacto menor en la pérdida de empleos, ya que solo 18% de los empleadores afirmó que el uso de nuevas tecnologías ha reducido la necesidad de ciertos puestos de trabajo.

Por otro lado, 27% de los empleadores que aún no definen cambios en su plantilla atribuye esta falta de certeza a la variabilidad en la demanda de sus clientes, lo que dificulta prever las necesidades reales de talento para el arranque de 2026.

El reporte también refleja que las decisiones sobre contratación se están tomando con mayor prudencia, privilegiando esquemas flexibles de empleo frente a escenarios económicos todavía inestables.

Finalmente, ManpowerGroup destacó que, aunque el mercado laboral mexicano muestra signos de estabilidad, el desempeño durante el primer trimestre de 2026 dependerá en gran medida de la evolución del entorno económico nacional e internacional. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

