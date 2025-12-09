Cae red de extorsionadores: Gobierno detuvo a 615 en todo el país

Noticias
/ 9 diciembre 2025
    Cae red de extorsionadores: Gobierno detuvo a 615 en todo el país
    Busca el gobierno federal por una política de seguridad enfocada en la prevención y persecución de la extorsión. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

COMPARTIR

TEMAS


Extorsiones

Localizaciones


CDMX

Personajes


Omar García Harfuch

Organizaciones


Sspc

El titular de la SSPC rindió un informe sobre los avances de la estrategia nacional contra la extorsión, con un amplio operativo en 22 entidades

CDMX.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que con la implementación de la estrategia nacional contra la extorsión se han detenido a 615 presuntos extorsionadores en 22 estados del país.

Durante la conferencia matutina de este martes, el funcionario señaló que desde el inicio de la estrategia se han recibido más de 102 mil 800 llamadas al número de denuncia ciudadana, de las cuales 77 mil 428 fueron intervenidas oportunamente, lo que evitó que se consumara el delito en esos casos —lo que equivale al 75 % de las denuncias—.

TE PUEDE INTERESAR: EU dio a México una lista de espías rusos. México los dejó quedarse

Por otro lado, García Harfuch informó que del total de reportes, 10 mil 854 llamadas sí resultaron en extorsiones consumadas en el periodo comprendido entre el 6 de julio de 2025 —fecha de arranque de la estrategia— y el 30 de noviembre del mismo año.

El secretario destacó que los operativos recientes se centraron en seis entidades clave: Estado de México, Morelos, Puebla, Ciudad de México, Michoacán y Tamaulipas, donde se realizaron detenciones y órdenes de aprehensión en contra de presuntos responsables.

TE PUEDE INTERESAR: Bloquearán señal telefónica en penales de México durante primer trimestre de 2026

De acuerdo con el reporte, las actuaciones incluyen no sólo capturas, sino también el bloqueo de líneas telefónicas utilizadas para extorsionar y revisiones en centros penitenciarios desde donde operan muchas de estas redes.

García Harfuch subrayó que estas cifras forman parte de los resultados de la estrategia que dio inicio este año, como parte del compromiso del gobierno por combatir uno de los delitos que más afecta a la ciudadanía, en particular a personas vulnerables y pequeños comerciantes.

TE PUEDE INTERESAR: Sin freno extorsiones en México: registran alza de 23%

Las autoridades indicaron que las carpetas de investigación abiertas hasta ahora suman 3 mil 684, entre denuncias atendidas, órdenes de aprehensión y casos consumados, lo que refleja un esfuerzo de coordinación entre las fiscalías estatales y los cuerpos de seguridad federales.

Este balance refuerza la apuesta del gobierno federal por una política de seguridad enfocada en la prevención y persecución de la extorsión, además de subrayar la importancia de la denuncia ciudadana como mecanismo para frenar este delito. Con información de El Universal

Temas


Extorsiones

Localizaciones


CDMX

Personajes


Omar García Harfuch

Organizaciones


Sspc

true

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
De 25 a 30 años es el rango de edad con más fallecidos y representa al 84% de víctimas en edad adulta.

Sexenio de AMLO ha sido el más letal de la historia en México: ONG
El desempeño durante el primer trimestre de 2026 dependerá en gran medida de la evolución del entorno económico nacional e internacional.

Empresas frenan contrataciones por incertidumbre económica rumbo a 2026
Los productores deben cubrir los costos de alimentación y sanidad del ganado que no puede exportarse, lo que también se refleja en los precios finales.

Gusano barrenador y frontera cerrada disparan el precio de la carne
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general, endurecer las penas por la venta y producción de vapeadores, cigarrillos electrónicos y otros dispositivos de suministro de nicotina o sustancias.

Diputados aprueban en lo general endurecer sanciones por vapeadores
Eva García, madre de Naasón Joaquín García —líder de la Iglesia la Luz del Mundo—, habría ofrecido 5 millones de dólares para obtener libertad bajo fianza.

Luz del Mundo: Eva García, madre de Naasón Joaquín, habría ofrecido 5 mdd para libertad bajo fianza
Un pesebre con el Niño Jesús con las manos atadas y cubierto por una manta de aluminio como la usadas en el centro de detención de inmigración, María y José con máscaras para protegerse de gases lacrimógenos.

Un pesebre ‘custodiado’ por ICE y con un Niño Jesús esposado provoca polémica en Chicago
Catorce mexicanos detenidos fueron extraditados de Estados Unidos a México el pasado 5 de diciembre.

EU extradita a 14 prisioneros a México, sentenciados por narcotráfico y posesión de armas
La Embajada de Rusia en Ciudad de México es una de las más grandes en el mundo, según su Ministerio de Relaciones Exteriores, aunque el Kremlin y México tienen pocos vínculos económicos, culturales o militares.

EU dio a México una lista de espías rusos. México los dejó quedarse