Cae red de extorsionadores: Gobierno detuvo a 615 en todo el país

CDMX.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que con la implementación de la estrategia nacional contra la extorsión se han detenido a 615 presuntos extorsionadores en 22 estados del país.

Durante la conferencia matutina de este martes, el funcionario señaló que desde el inicio de la estrategia se han recibido más de 102 mil 800 llamadas al número de denuncia ciudadana, de las cuales 77 mil 428 fueron intervenidas oportunamente, lo que evitó que se consumara el delito en esos casos —lo que equivale al 75 % de las denuncias—.

Por otro lado, García Harfuch informó que del total de reportes, 10 mil 854 llamadas sí resultaron en extorsiones consumadas en el periodo comprendido entre el 6 de julio de 2025 —fecha de arranque de la estrategia— y el 30 de noviembre del mismo año.

El secretario destacó que los operativos recientes se centraron en seis entidades clave: Estado de México, Morelos, Puebla, Ciudad de México, Michoacán y Tamaulipas, donde se realizaron detenciones y órdenes de aprehensión en contra de presuntos responsables.

De acuerdo con el reporte, las actuaciones incluyen no sólo capturas, sino también el bloqueo de líneas telefónicas utilizadas para extorsionar y revisiones en centros penitenciarios desde donde operan muchas de estas redes.

García Harfuch subrayó que estas cifras forman parte de los resultados de la estrategia que dio inicio este año, como parte del compromiso del gobierno por combatir uno de los delitos que más afecta a la ciudadanía, en particular a personas vulnerables y pequeños comerciantes.

Las autoridades indicaron que las carpetas de investigación abiertas hasta ahora suman 3 mil 684, entre denuncias atendidas, órdenes de aprehensión y casos consumados, lo que refleja un esfuerzo de coordinación entre las fiscalías estatales y los cuerpos de seguridad federales.

Este balance refuerza la apuesta del gobierno federal por una política de seguridad enfocada en la prevención y persecución de la extorsión, además de subrayar la importancia de la denuncia ciudadana como mecanismo para frenar este delito.