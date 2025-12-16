En cuatro meses reparten 100 millones de medicamentos en hospitales públicos

/ 16 diciembre 2025
    En cuatro meses reparten 100 millones de medicamentos en hospitales públicos
    Entrega es parte de la estrategia para fortalecer el sistema público de salud en todo el país, señalan. /FOTO: CUARTOSCURO

Autoridades federales destacaron avances en la distribución de medicamentos y en la expansión de infraestructura médica

cdmx.- El director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch, informó que a través de la estrategia Rutas de la Salud se han distribuido más de 100 millones de medicamentos en apenas cuatro meses desde su puesta en marcha, lo que calificó como una cifra histórica en el sistema público de salud.

Durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Svarch detalló que el abasto alcanzó a 8 mil 440 centros de salud y 646 hospitales del IMSS-Bienestar en todo el país, con el objetivo de garantizar atención médica oportuna tanto en zonas urbanas como rurales.

“Estamos llegando a comunidades de muy difícil acceso y rompiendo la inercia de que los centros urbanos siempre estén mejor abastecidos que los hospitales y centros de salud rurales”, afirmó el funcionario, al subrayar que la estrategia busca cerrar brechas históricas en el suministro de medicamentos.

Svarch explicó que, tan solo en la cuarta entrega, se distribuyeron más de 14 millones de piezas de medicamentos a 640 hospitales y unidades especializadas, mediante 325 rutas activas, que incluyen traslados por carretera y vía fluvial en regiones de difícil acceso.

El titular del IMSS-Bienestar reconoció el trabajo del personal logístico involucrado en el programa, como choferes, operadores de embarcaciones y equipos de distribución, quienes permiten que los insumos lleguen a comunidades alejadas de los principales centros urbanos.

En la misma conferencia, el director general del ISSSTE, Martí Batres, informó sobre avances en la expansión de la infraestructura médica para personas derechohabientes, como parte de la estrategia federal para fortalecer los servicios de salud.

Batres señaló que se retomó la construcción de la nueva Unidad de Medicina Familiar en Arcelia, Guerrero, y que ya comenzaron las obras de una nueva clínica en Naucalpan, Estado de México, además de que está por concluir la demolición del antiguo hospital Gonzalo Castañeda en Tlatelolco, prevista para el 23 de diciembre.

Asimismo, indicó que ya fue concluido el primer consultorio en Tarímbaro, Michoacán, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el cual brinda consultas médicas y medicamentos a la población.

Las autoridades federales aseguraron que tanto el fortalecimiento del abasto de medicamentos como la ampliación de infraestructura forman parte de una estrategia integral para consolidar un sistema de salud más eficiente, equitativo y cercano a la población. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

