En pleno centro de Monterrey, Diana desapareció con sus hijas

PRESENTÍA QUE ALGO LE IBA A PASAR

“Mi hijo me dijo que la niñera de Diana le había hablado, que según le dio su número por si ya no regresaba, a lo mejor ella presentía que algo le iba a pasar, no entiendo por qué dijo eso”, explicó María Cristina ante medios de comunicación.

La mujer también comentó que sus nietas frecuentemente la visitaban para realizar actividades juntas: “Diana me traía a las niñas para llevarlas al cine o solo me visitaban”.

De igual manera, María Cristina confirmó que Diana se había separado de su pareja en marzo del presente año y que no había tenido contacto con él desde esa fecha.

Agregó que Diana tiene 30 años de edad y como señas particulares posee un tatuaje en el brazo derecho con las palabras “Mary Monroy”.

Finalmente, la mujer hizo un llamado a las autoridades para que agilicen la búsqueda de su hija y de sus nietas, ya que ha pasado más de una semana sin saber de su paradero.

LAS BUSCAN

En la ficha de búsqueda, emitida por las autoridades de Nuevo León, se lee que Diana es de tez morena, con ojos de color café oscuro.

La mujer, de 30 años de edad, posee cabello negro y lacio que le llega a la altura del hombro. Además, es de nariz afilada, boca mediana y labios de tamaño regular. La madre de dos menores mide 1.60 metros de estatura y es de complexión delgada. Ella no tiene ningún padecimiento médico.