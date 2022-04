En Viernes Santo pese a que se estima ambiente caluroso se esperan lluvias y chubascos en México

El día de hoy a pesar de que se estima un ambiente caluroso en la mayor parte del territorio mexicano, se tienen pronosticadas lluvias y chubascos por parte del Servicio Metereológico Nacional, en zonas del noreste, oriente, centro, sur y sureste.

En entidades como Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz hay probabilidad de granizo. Las altas temperaturas prevalecerán ante la presencia de una onda de calor en México.

Así mismo, México registrará temperaturas mínimas de hasta -5º C en zonas montañosas de Chihuahua y Durango. En contraste, las máximas irán hasta los 45º C en Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Campeche y Yucatán, y de hasta 40°C en Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Tabasco y Quintana Roo.

CDMX y Valle de México: Ambiente de fresco a templado al amanecer. Condiciones de cielo medio nublado a nublado durante día con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos dispersos; descargas eléctricas y posible caída de granizo en la Ciudad de México y el Estado de México. Viento del este y sureste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h en zonas de tormenta.

En la Ciudad de México se pronostica una temperatura mínima de 15 a 17°C y una máxima de 28 a 30°C. Para la capital del Estado de México, temperatura mínima de 7 a 9°C y máxima de 25 a 27°C.

Península de Baja California: Cielo parcialmente nublado y sin lluvias en la región. Ambiente frío durante la mañana con heladas en zonas serranas de Baja California. Por la tarde el ambiente será cálido a caluroso.

Pacífico Norte: Cielo medio nublado la mayor parte del día. Sin lluvia en la región. Ambiente matutino frío, así como fresco a templado en Sinaloa. Por la tarde, ambiente de cálido a caluroso.

Pacífico Centro: Cielo parcialmente nublado y sin lluvia. Ambiente fresco por la mañana, por la tarde ambiente caluroso a muy caluroso.

Pacífico Sur: Cielo nublado por la tarde con lluvias y chubascos, descargas eléctricas y probable caída de granizo en Oaxaca y Chiapas. Lluvias aisladas en Guerrero. Ambiente fresco por la mañana con bancos de niebla en zonas serranas y caluroso a muy caluroso por la tarde en zonas costeras.

Golfo de México: Cielo medio nublado por la mañana y nublado durante la tarde; chubascos, descargas eléctricas y posible caída de granizo en Veracruz, así como lluvias aisladas en Tamaulipas. Sin lluvia en Tabasco. Ambiente fresco al amanecer con bancos de niebla en zonas serranas de la región y caluroso a muy caluroso por la tarde.

Península de Yucatán: Cielo despejado durante la mañana y medio nublado por la tarde, lluvias aisladas en Quintana Roo, y sin lluvia en Campeche y Yucatán. Ambiente matutino templado y por la tarde ambiente caluroso a muy caluroso.

Mesa del Norte: Cielo medio nublado la mayor parte del día con lluvias aisladas en Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí. Sin lluvia en el resto de la región. Ambiente matutino frío a muy frío con heladas en sierras de Chihuahua y Durango. Por la tarde ambiente cálido a caluroso.

Mesa Central: Cielo medio nublado en la mañana y nublado durante la tarde con intervalos de chubascos, descargas eléctricas y posible caída de granizo en Hidalgo, Tlaxcala, Morelos y Puebla, así como lluvias aisladas en Querétaro. Sin lluvia en Guanajuato. Ambiente matutino fresco, y frío en zonas serranas. Por la tarde, ambiente cálido.