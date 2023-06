Antes de los ataques del 11 de septiembre de 2001 y los envíos de ántrax, las bombas caseras y mortales de “Unabomber” cambiaron la forma en que los estadounidenses enviaban paquetes y abordaban aviones, incluso prácticamente paralizaron los viajes aéreos en la costa occidental en julio de 1995.

Además, obligó a los periódicos The Washington Post y The New York Times a tomar la decisión de publicar su manifiesto de 35 mil palabras, llamado “La sociedad industrial y su futuro”, donde afirmaba que la sociedad moderna y la tecnología provocaban una sensación de impotencia y aislamiento.

Pero fue en abril de 1996 que las autoridades encontraron a Ted Kaczynski en una cabaña de madera contrachapada y tela asfáltica en las afueras de Lincoln, Montana, repleta de revistas, un diario codificado, ingredientes para explosivos y dos bombas terminadas.