Entre más se ‘hunde’ la CDMX se podrían generar más sismos, advierte Sismológico Nacional

“En cuanto al origen de los sismos en la región, se piensa que son generados por el reactivamiento de antiguas fallas. También se considera que estos eventos pueden ocurrir como resultado de la acumulación de tensión regional o que el hundimiento del Valle de México podría originar tensiones que, si bien no generan propiamente a los sismos, sí pudieran dispararlos” , se puede leer en el comunicado del servicio de sismología de la UNAM.

Cabe recordar que al fenómeno le siguieron 13 eventos con magnitud entre 1.0 y 2.3 en la misma zona, al corte de las 11:00 horas de este 11 de mayo.

Por otro lado, la alerta sísmica no advirtió a la ciudadanía por lo que el movimiento los tomó por sorpresa durante la noche del “Día de las Madres”. Al respecto el Servicio Sismológico Nacional explicó que el sistema no se alertó debido a que “en el caso de sismos con epicentro en la CDMX el tiempo no permite que el sistema detecte las ondas antes de su arribo a la ciudad”.