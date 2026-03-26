‘Era falsa’, revira Sheinbaum por imagen del derrame; asegura que playas ya están ‘muy bien’

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/ 26 marzo 2026
    ‘Era falsa’, revira Sheinbaum por imagen del derrame; asegura que playas ya están ‘muy bien’
    La Presidenta reconoció a Greenpeace por desmarcarse de una imagen que, señaló, fue difundida como si el Golfo de México enfrentara una “catástrofe terrible”. CUARTOSCURO
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por El Universal

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En la mañanera leyó un mensaje de Greenpeace en el que la organización se deslinda de una infografía que, dijo, generó confusión

CDMX.- Ante el derrame de combustible en el Golfo de México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que un Grupo Interdisciplinario realiza una investigación y que, aunque ya existe una hipótesis, aún debe confirmarse, al tiempo que se identifican otras manchas.

En su conferencia mañanera de este jueves 26 de marzo en Palacio Nacional, la Mandataria aseguró que se trabaja en la limpieza de todas las playas y sostuvo que, pese a versiones que señalaban lo contrario, autoridades federales y estatales han intervenido. “Parecía que Pemex no estaba haciendo nada, la Secretaría de Marina no estaba haciendo nada, que nadie estaba haciendo nada ni el gobierno de Veracruz”, afirmó.

Sheinbaum Pardo garantizó que “las playas hoy están en muy buenas condiciones” y señaló que la Secretaría de Marina participa en las acciones en campo para atender los efectos del derrame.

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Indicó que la Marina trabaja con instituciones internacionales para identificar el barco vinculado al hecho y reiteró que existe una línea de investigación, pero que se requiere corroborarla. “Ya hay una hipótesis, pero tienen que confirmarla”, dijo.

La Presidenta añadió que, además de las labores de limpieza y la investigación, se brinda apoyo a los pescadores afectados, sin detallar el tipo de medidas.

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En el mismo acto, Sheinbaum Pardo reconoció a Greenpeace por desmarcarse de una imagen que, señaló, fue difundida como si el Golfo de México enfrentara una “catástrofe terrible” y que, afirmó, no tenía sustento científico.

La Mandataria explicó que la organización compartió en redes una imagen que, dijo, mostraba “una mancha” como si “todo el Golfo estuviera lleno de hidrocarburos” y como si el origen fuera la refinería de Dos Bocas; añadió que Greenpeace “a veces, no necesariamente tiene datos científicos para sustentar lo que dice”.

En el Salón Tesorería, leyó el comunicado en el que Greenpeace asumió responsabilidad por haber compartido una infografía elaborada por el medio El Independiente, al señalar que era ilustrativa y que no se afirmó que fuera un mapa satelital ni de autoría de la organización; “lamentamos si este generó confusión por proveer información poco precisa”, citó. “¡Qué bueno que lo están reconociendo!”, expresó.

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