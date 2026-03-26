‘Era falsa’, revira Sheinbaum por imagen del derrame; asegura que playas ya están ‘muy bien’

CDMX.- Ante el derrame de combustible en el Golfo de México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que un Grupo Interdisciplinario realiza una investigación y que, aunque ya existe una hipótesis, aún debe confirmarse, al tiempo que se identifican otras manchas.

En su conferencia mañanera de este jueves 26 de marzo en Palacio Nacional, la Mandataria aseguró que se trabaja en la limpieza de todas las playas y sostuvo que, pese a versiones que señalaban lo contrario, autoridades federales y estatales han intervenido. “Parecía que Pemex no estaba haciendo nada, la Secretaría de Marina no estaba haciendo nada, que nadie estaba haciendo nada ni el gobierno de Veracruz”, afirmó.

Sheinbaum Pardo garantizó que “las playas hoy están en muy buenas condiciones” y señaló que la Secretaría de Marina participa en las acciones en campo para atender los efectos del derrame.