CNDH alerta presiones para cerrar caso Colosio y exige verdad a 32 años

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/ 26 marzo 2026
    CNDH alerta presiones para cerrar caso Colosio y exige verdad a 32 años
    El organismo insiste en que el camino no debe ser el cierre apresurado, sino una investigación profunda. Foto: Especial.

A más de tres décadas del asesinato de Luis Donaldo Colosio, la CNDH advierte presiones para cerrar el caso y rechaza el indulto a Mario Aburto.

A 32 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) encendió nuevamente el debate al advertir que existen presiones dirigidas al Gobierno de México para dar “carpetazo” a uno de los casos más emblemáticos de la historia reciente del país.

En un pronunciamiento respaldado por la recomendación 48VG/2021, el organismo encabezado por Rosario Piedra Ibarra llamó a las autoridades a garantizar el acceso a la justicia y a la verdad, subrayando que cualquier intento por cerrar la investigación sin esclarecer los hechos representaría una grave deuda histórica.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/luis-donaldo-colosio-riojas-pide-a-sheinbaum-indulte-a-mario-aburto-ya-dejen-de-lucrar-politicamente-con-el-LI19667628

CNDH rechaza el indulto y pide profundizar la investigación

Uno de los puntos más contundentes del posicionamiento es el rechazo a la posibilidad de otorgar un indulto a Mario Aburto Martínez, señalado como autor material del magnicidio ocurrido el 23 de marzo de 1994.

De acuerdo con la CNDH, optar por esta vía implicaría:

- Encubrir posibles irregularidades en la investigación

- Perder la oportunidad de esclarecer lo ocurrido

- Limitar el derecho de la sociedad a conocer la verdad

- Repetir prácticas que han debilitado la justicia en México

El organismo también recordó que Aburto ha denunciado haber sido víctima de tortura y ha buscado limpiar su nombre dentro del proceso judicial. Además, señaló que tanto él como su familia han enfrentado diversas violaciones a sus derechos humanos, documentadas en su recomendación.

$!A 32 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, la CNDH encendió nuevamente el debate
A 32 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, la CNDH encendió nuevamente el debate

Un caso que busca justicia, no solo cierre

La CNDH enfatizó que el caso Colosio no debe entenderse como un expediente individual, sino como un precedente histórico que podría marcar un antes y un después en la forma en que se investigan los crímenes de alto impacto en México.

En este sentido, destacó la importancia de:

- Revisar posibles manipulaciones en las indagatorias originales

- Determinar responsabilidades más allá de la versión oficial

- Garantizar condiciones dignas para las personas involucradas en el proceso

- Evitar la revictimización dentro del sistema penitenciario

Asimismo, el organismo hizo un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que emita una resolución orientada al esclarecimiento de los hechos y al respeto pleno de los derechos humanos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/asi-fue-el-asesinato-de-luis-donaldo-colosio-hace-32-anos-videos-HI19667743

Un conflicto que sigue abierto

El reciente señalamiento de la CNDH deja claro que, a más de tres décadas del magnicidio, el caso Colosio sigue lejos de cerrarse. La detención de un exagente del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en noviembre de 2025 reactivó las expectativas de avanzar en el esclarecimiento.

Mientras tanto, el organismo insiste en que el camino no debe ser el cierre apresurado, sino una investigación profunda que permita reconstruir lo ocurrido y garantizar justicia.

El caso Colosio continúa siendo una prueba para las instituciones mexicanas. No solo se trata de resolver un crimen, sino de responder a una exigencia histórica: conocer la verdad completa y asegurar que hechos de esta magnitud no queden en la impunidad.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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