CNDH alerta presiones para cerrar caso Colosio y exige verdad a 32 años

A 32 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) encendió nuevamente el debate al advertir que existen presiones dirigidas al Gobierno de México para dar “carpetazo” a uno de los casos más emblemáticos de la historia reciente del país. En un pronunciamiento respaldado por la recomendación 48VG/2021, el organismo encabezado por Rosario Piedra Ibarra llamó a las autoridades a garantizar el acceso a la justicia y a la verdad, subrayando que cualquier intento por cerrar la investigación sin esclarecer los hechos representaría una grave deuda histórica.

CNDH rechaza el indulto y pide profundizar la investigación Uno de los puntos más contundentes del posicionamiento es el rechazo a la posibilidad de otorgar un indulto a Mario Aburto Martínez, señalado como autor material del magnicidio ocurrido el 23 de marzo de 1994. De acuerdo con la CNDH, optar por esta vía implicaría: - Encubrir posibles irregularidades en la investigación - Perder la oportunidad de esclarecer lo ocurrido - Limitar el derecho de la sociedad a conocer la verdad - Repetir prácticas que han debilitado la justicia en México El organismo también recordó que Aburto ha denunciado haber sido víctima de tortura y ha buscado limpiar su nombre dentro del proceso judicial. Además, señaló que tanto él como su familia han enfrentado diversas violaciones a sus derechos humanos, documentadas en su recomendación.

Un caso que busca justicia, no solo cierre La CNDH enfatizó que el caso Colosio no debe entenderse como un expediente individual, sino como un precedente histórico que podría marcar un antes y un después en la forma en que se investigan los crímenes de alto impacto en México. En este sentido, destacó la importancia de: - Revisar posibles manipulaciones en las indagatorias originales - Determinar responsabilidades más allá de la versión oficial - Garantizar condiciones dignas para las personas involucradas en el proceso - Evitar la revictimización dentro del sistema penitenciario Asimismo, el organismo hizo un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que emita una resolución orientada al esclarecimiento de los hechos y al respeto pleno de los derechos humanos.

Un conflicto que sigue abierto El reciente señalamiento de la CNDH deja claro que, a más de tres décadas del magnicidio, el caso Colosio sigue lejos de cerrarse. La detención de un exagente del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en noviembre de 2025 reactivó las expectativas de avanzar en el esclarecimiento. Mientras tanto, el organismo insiste en que el camino no debe ser el cierre apresurado, sino una investigación profunda que permita reconstruir lo ocurrido y garantizar justicia. El caso Colosio continúa siendo una prueba para las instituciones mexicanas. No solo se trata de resolver un crimen, sino de responder a una exigencia histórica: conocer la verdad completa y asegurar que hechos de esta magnitud no queden en la impunidad.

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