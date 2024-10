‘Es muy cínico’: Calderón debe pedir perdón por García Luna, exige Sheinbaum

Sheinbaum señaló que no existe coherencia entre el mensaje del exmandatario y su pasado y que lo que debería de hacer es pedir perdón.

“A mí me parece que en la publicación de ayer de Felipe Calderón, pues que es muy cínico. ¿Cómo que no sabía nada y ahora llama a combatir a la delincuencia organizada como él lo hizo?” , cuestionó la mandataria hoy en su conferencia mañanera.

Tras recibir García Luna una sentencia de más de 38 años de prisión en Estados Unidos, el expresidente publicó en su cuenta de X que él no sabía que su entonces secretario tuviera nexos con el narcotráfico y llamó a combatir el crimen organizado como él lo hizo.

PESE A ELLO, SHEINBAUM DESCARTA INVESTIGACIÓN CONTRA CALDERÓN

Pese a las duras críticas contra Calderón , la presidenta Claudia Sheinbaum descartó que a ella le corresponda enjuiciar al exmandatario sobre un presunto vínculo con el crimen organizado.

“No me corresponde a mí decir si había involucramiento o no, lo que digo es lo que decían otras personas en aquel momento y que cómo esta publicación (la de Calderón), lo que debería es pedir perdón al menos, al menos, ahí están quienes lo vieron, quienes hablaron con él”, expuso.

Añadió que su interés como Presidenta “no es levantar una investigación particular sobre Calderón” y que en todo caso le corresponde a la Fiscalía General de la República decidir si abre o no una carpeta contra el exmandatario.