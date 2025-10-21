‘Es una campañita política, no hay pruebas de nada’: Adán Augusto, ante las acusaciones

CDMX.- El coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, calificó de “campañita” y con “trasfondo político” las denuncias presentadas en su contra por presuntas irregularidades en sus declaraciones patrimoniales y supuestas grabaciones donde hablaría en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El exsecretario de Gobernación afirmó que las acusaciones responden a intereses políticos y mediáticos. “Desde luego que es una campañita, ¿a poco hasta ahora se dieron cuenta? No hay ningún solo señalamiento. Salió el trasnochado a decir que tenía unos audios y ahora ya dice que no”, declaró durante una entrevista en el Senado.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum confiesa que se hace chequeos médicos y mastografía cada año: ‘Como todas las mujeres’

López Hernández rechazó la existencia de cualquier grabación en la que critique a la mandataria federal. “Somos compañeros de movimiento y ella tiene todo nuestro respeto. La presidenta es cordial y generosa en su trato hacia mí”, sostuvo, al tiempo que pidió no dejarse llevar por rumores difundidos en redes y medios.

El morenista insistió en que no existe evidencia alguna que sustente los señalamientos. “El día que haya una sola prueba... todo esto es mediático. Ahora dicen que tenían horas de grabación y después reconocen que no”, señaló.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum alza la voz: ‘No estamos de acuerdo con cómo tratan a nuestros hermanos en EU’

Las denuncias surgieron luego de que integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción exhortaran a las autoridades a investigar presuntas inconsistencias en sus declaraciones fiscales y patrimoniales. Se reportó incluso que el comunicado original del Comité habría sido retirado de redes sociales.

Sobre ello, Adán Augusto aseguró que los integrantes del organismo “están en su derecho de solicitar a la autoridad correspondiente” la investigación, pero negó que existan presiones o irregularidades. “He explicado lo que presenté en mis declaraciones, aunque entiendo que a algunos les gusta entrar en esa dinámica”, respondió.

TE PUEDE INTERESAR: Reforma fiscal del SAT desata debate por posible intrusión a la privacidad de usuarios digitales

El senador también se refirió a los señalamientos de la diputada suplente del PAN, María Elena Pérez-Jaén, quien habría presentado 50 denuncias en su contra, así como a los reportajes que aluden a supuestas observaciones de la Auditoría Superior de la Federación. “Hablan de 350 millones de pesos, pero el presupuesto de Tabasco en tres años fue de 80 mil millones; las irregularidades son mínimas. Que estudien bien”, remarcó.

Respecto a la denuncia presentada por el dirigente priista Alejandro Moreno Cárdenas (Alito), Adán Augusto dijo desconocer los detalles. “No sé ni dónde la presentó; hasta el momento no he sido notificado”, afirmó. Con información de El Universal