‘Es una campañita política, no hay pruebas de nada’: Adán Augusto, ante las acusaciones

Noticias
/ 21 octubre 2025
    ‘Es una campañita política, no hay pruebas de nada’: Adán Augusto, ante las acusaciones
    El Senado de la República mexicana cuenta con 128 legisladores: 64 electos por mayoría relativa, 32 por primera minoría y 32 por representación proporcional. /FOTO: ESPECIAL

El coordinador de Morena en el Senado rechazó los señalamientos sobre supuestas inconsistencias patrimoniales y audios comprometedores

CDMX.- El coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, calificó de “campañita” y con “trasfondo político” las denuncias presentadas en su contra por presuntas irregularidades en sus declaraciones patrimoniales y supuestas grabaciones donde hablaría en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El exsecretario de Gobernación afirmó que las acusaciones responden a intereses políticos y mediáticos. “Desde luego que es una campañita, ¿a poco hasta ahora se dieron cuenta? No hay ningún solo señalamiento. Salió el trasnochado a decir que tenía unos audios y ahora ya dice que no”, declaró durante una entrevista en el Senado.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum confiesa que se hace chequeos médicos y mastografía cada año: ‘Como todas las mujeres’

López Hernández rechazó la existencia de cualquier grabación en la que critique a la mandataria federal. “Somos compañeros de movimiento y ella tiene todo nuestro respeto. La presidenta es cordial y generosa en su trato hacia mí”, sostuvo, al tiempo que pidió no dejarse llevar por rumores difundidos en redes y medios.

El morenista insistió en que no existe evidencia alguna que sustente los señalamientos. “El día que haya una sola prueba... todo esto es mediático. Ahora dicen que tenían horas de grabación y después reconocen que no”, señaló.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum alza la voz: ‘No estamos de acuerdo con cómo tratan a nuestros hermanos en EU’

Las denuncias surgieron luego de que integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción exhortaran a las autoridades a investigar presuntas inconsistencias en sus declaraciones fiscales y patrimoniales. Se reportó incluso que el comunicado original del Comité habría sido retirado de redes sociales.

Sobre ello, Adán Augusto aseguró que los integrantes del organismo “están en su derecho de solicitar a la autoridad correspondiente” la investigación, pero negó que existan presiones o irregularidades. “He explicado lo que presenté en mis declaraciones, aunque entiendo que a algunos les gusta entrar en esa dinámica”, respondió.

TE PUEDE INTERESAR: Reforma fiscal del SAT desata debate por posible intrusión a la privacidad de usuarios digitales

El senador también se refirió a los señalamientos de la diputada suplente del PAN, María Elena Pérez-Jaén, quien habría presentado 50 denuncias en su contra, así como a los reportajes que aluden a supuestas observaciones de la Auditoría Superior de la Federación. “Hablan de 350 millones de pesos, pero el presupuesto de Tabasco en tres años fue de 80 mil millones; las irregularidades son mínimas. Que estudien bien”, remarcó.

Respecto a la denuncia presentada por el dirigente priista Alejandro Moreno Cárdenas (Alito), Adán Augusto dijo desconocer los detalles. “No sé ni dónde la presentó; hasta el momento no he sido notificado”, afirmó. Con información de El Universal

Temas


Anticorrupción

Localizaciones


CDMX

Personajes


Adán Augusto López Hernández

Organizaciones


Morena
PAN
SEGOB

true

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
El Gobierno de Claudia Sheinbaum dará prioridad al tren Derramadero–Saltillo–Ramos por la alta demanda de transporte laboral.

Priorizará Gobierno de Sheinbaum construcción del tramo ferroviario Derramadero-Saltillo-Ramos ante alta demanda de transporte
En menos de 48 horas, Estados Unidos destruye otra embarcación de presuntos narcotraficantes

En menos de 48 horas, Estados Unidos destruye otra embarcación de presuntos narcotraficantes
El Secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, informó de una segunda detención ligada con el asesinato del líder de limoneros, Bernardo Bravo.

Líderes criminales en Michoacán están ubicados desde hace tres años y siguen impunes
Leetch pidió el soborno a Karel Angélica Ramírez Rojas, esposa de Sahid Ragani, un ciudadano marroquí detenido.

Denuncian sobornos de nuevo magistrado por elección popular
El juez determinó vincular a proceso al imputado por el delito de violación y ordenó que permanezca en prisión preventiva.

Tras denuncia en anexo de Saltillo, vinculan a proceso al ‘padrino’ por violación
Se indicó que los pisos que se encuentran arriba del inmueble se recuperarán y se dejarán como estaba antes, es decir, como una discoteca. FOTO:

Planean revivir discoteca del Hotel La Torre en Saltillo
Conocer el saldo de tu Tarjeta del Bienestar es fundamental para administrar correctamente los recursos de los programas sociales del gobierno de México.

Pensión del Bienestar... ¿Cómo consultar el saldo de tu Tarjeta desde tu casa o en sucursales?
Nunca pensamos como se volvería polémica algo relacionado con el presentado Chumel Torres y la estrella pop Sabrina Carpenter en conjunto.

¡’Manchild’! ¿Cuál es el polémico tuit de Chumel Torres sobre Sabrina Carpenter del que todos hablan?