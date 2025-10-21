Sheinbaum alza la voz: ‘No estamos de acuerdo con cómo tratan a nuestros hermanos en EU’

/ 21 octubre 2025
    Sheinbaum alza la voz: ‘No estamos de acuerdo con cómo tratan a nuestros hermanos en EU’
    México busca reforzar la protección de sus ciudadanos ante posibles redadas, detenciones arbitrarias y deportaciones masivas. /FOTO: CUARTOSCURO

La presidenta pidió a la Cancillería Mexicana presentar un informe sobre casos de violaciones a derechos humanos de connacionales en Estados Unidos, tras las políticas antiinmigrantes impulsadas por Donald Trump

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo condenó las medidas antiinmigrantes promovidas por Donald Trump y denunció el trato discriminatorio que enfrentan miles de mexicanos en Estados Unidos.

Durante su conferencia matutina de este martes 21 de octubre en Palacio Nacional, la Mandataria instruyó a la Secretaría de Relaciones Exteriores a presentar un informe sobre los casos de presuntas violaciones a derechos humanos cometidas contra connacionales.

“También nuestros paisanos, que les enviamos un saludo cariñoso, pues que sepan qué casos ha habido, cómo se está atendiendo y cómo también ha cambiado el trabajo de los consulados en Estados Unidos”, declaró Sheinbaum frente a los medios.

La presidenta enfatizó que el Gobierno de México no está de acuerdo con la forma en que se trata a los migrantes mexicanos. “En cada caso en el que la víctima quiere presentar una denuncia, se le acompaña con abogados”, subrayó.

Asimismo, Sheinbaum informó que se han enviado múltiples notas diplomáticas a Washington para manifestar el desacuerdo del Gobierno mexicano ante los actos de abuso y discriminación. “El consulado no puede presentar denuncias directamente, solo puede hacerlo la víctima, pero se le brinda todo el acompañamiento legal”, explicó.

La instrucción presidencial fue dirigida al canciller Juan Ramón de la Fuente y al subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, quienes deberán presentar un reporte público sobre los casos más relevantes y las acciones de defensa implementadas por los consulados mexicanos. Con información de El Universal

Temas


Deportaciones
Migrantes

Localizaciones


CDMX

Personajes


Donald Trump
Claudia Sheinbaum

Organizaciones


SEGOB

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

