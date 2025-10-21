Sheinbaum alza la voz: ‘No estamos de acuerdo con cómo tratan a nuestros hermanos en EU’

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo condenó las medidas antiinmigrantes promovidas por Donald Trump y denunció el trato discriminatorio que enfrentan miles de mexicanos en Estados Unidos.

Durante su conferencia matutina de este martes 21 de octubre en Palacio Nacional, la Mandataria instruyó a la Secretaría de Relaciones Exteriores a presentar un informe sobre los casos de presuntas violaciones a derechos humanos cometidas contra connacionales.

“También nuestros paisanos, que les enviamos un saludo cariñoso, pues que sepan qué casos ha habido, cómo se está atendiendo y cómo también ha cambiado el trabajo de los consulados en Estados Unidos”, declaró Sheinbaum frente a los medios.

La presidenta enfatizó que el Gobierno de México no está de acuerdo con la forma en que se trata a los migrantes mexicanos. “En cada caso en el que la víctima quiere presentar una denuncia, se le acompaña con abogados”, subrayó.

Asimismo, Sheinbaum informó que se han enviado múltiples notas diplomáticas a Washington para manifestar el desacuerdo del Gobierno mexicano ante los actos de abuso y discriminación. “El consulado no puede presentar denuncias directamente, solo puede hacerlo la víctima, pero se le brinda todo el acompañamiento legal”, explicó.

La instrucción presidencial fue dirigida al canciller Juan Ramón de la Fuente y al subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, quienes deberán presentar un reporte público sobre los casos más relevantes y las acciones de defensa implementadas por los consulados mexicanos. Con información de El Universal