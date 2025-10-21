Sheinbaum confiesa que se hace chequeos médicos y mastografía cada año: ‘Como todas las mujeres’

Noticias
/ 21 octubre 2025
    Sheinbaum confiesa que se hace chequeos médicos y mastografía cada año: ‘Como todas las mujeres’
    El cáncer de mama es la principal causa de muerte por cáncer entre las mujeres mexicanas, con más de 7 mil fallecimientos al año, según cifras del Inegi. /FOTO: CUARTOSCURO

COMPARTIR

TEMAS


Cáncer

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


OMS
SEGOB

Durante la presentación del nuevo Modelo de Atención Universal de Cáncer de Mama, la presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre su estado de salud y la importancia de la prevención

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que cada año acude a realizarse un chequeo médico completo, así como una mastografía, siguiendo las recomendaciones de salud para las mujeres adultas.

Durante la presentación del Modelo de Atención Universal de Cáncer de Mama, realizada este martes en Palacio Nacional, la Mandataria fue cuestionada directamente sobre la frecuencia con la que acude al médico. “Presidenta, una pregunta en lo particular sobre su estado de salud, ¿cada cuándo se practica su check up?”, se le planteó durante la conferencia matutina.

TE PUEDE INTERESAR: Reportan detención del sargento Yair Manuel ‘N’, señalado por el asesinato de la soldado Stephany Carmona

“Ah, como todas las mujeres, hay que ir cada año, por lo menos”, respondió Sheinbaum con naturalidad, subrayando la importancia de los controles preventivos para la detección temprana de enfermedades.

La presidenta explicó que, de acuerdo con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las mujeres deben realizarse una mastografía cada dos años, a menos que existan factores de riesgo detectados previamente. “Aunque ayer me decían que la OMS recomienda cada dos años, a menos que haya algún riesgo en la primera detección; por eso se hizo el cálculo del número de mastógrafos para revisiones anuales. En mi caso, pues lo hago cada año”, puntualizó.

TE PUEDE INTERESAR: Lenacapavir, el nuevo medicamento que promete poner un freno al VIH, aún no llega a América Latina

El nuevo modelo presentado busca fortalecer la detección oportuna del cáncer de mama en todo el país, con énfasis en ampliar la cobertura de mastógrafos y en garantizar el acceso gratuito al diagnóstico y tratamiento.

Sheinbaum destacó que el programa forma parte de una estrategia integral de salud femenina, y reiteró su compromiso con la prevención. “No se trata solo de curar, sino de detectar a tiempo”, expresó la jefa del Ejecutivo. Con información de El Universal

Temas


Cáncer

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


OMS
SEGOB

true

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
El Gobierno de Claudia Sheinbaum dará prioridad al tren Derramadero–Saltillo–Ramos por la alta demanda de transporte laboral.

Priorizará Gobierno de Sheinbaum construcción del tramo ferroviario Derramadero-Saltillo-Ramos ante alta demanda de transporte
En menos de 48 horas, Estados Unidos destruye otra embarcación de presuntos narcotraficantes

En menos de 48 horas, Estados Unidos destruye otra embarcación de presuntos narcotraficantes
El Secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, informó de una segunda detención ligada con el asesinato del líder de limoneros, Bernardo Bravo.

Líderes criminales en Michoacán están ubicados desde hace tres años y siguen impunes
Leetch pidió el soborno a Karel Angélica Ramírez Rojas, esposa de Sahid Ragani, un ciudadano marroquí detenido.

Denuncian sobornos de nuevo magistrado por elección popular
El juez determinó vincular a proceso al imputado por el delito de violación y ordenó que permanezca en prisión preventiva.

Tras denuncia en anexo de Saltillo, vinculan a proceso al ‘padrino’ por violación
Se indicó que los pisos que se encuentran arriba del inmueble se recuperarán y se dejarán como estaba antes, es decir, como una discoteca. FOTO:

Planean revivir discoteca del Hotel La Torre en Saltillo
Conocer el saldo de tu Tarjeta del Bienestar es fundamental para administrar correctamente los recursos de los programas sociales del gobierno de México.

Pensión del Bienestar... ¿Cómo consultar el saldo de tu Tarjeta desde tu casa o en sucursales?
Nunca pensamos como se volvería polémica algo relacionado con el presentado Chumel Torres y la estrella pop Sabrina Carpenter en conjunto.

¡’Manchild’! ¿Cuál es el polémico tuit de Chumel Torres sobre Sabrina Carpenter del que todos hablan?