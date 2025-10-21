Sheinbaum confiesa que se hace chequeos médicos y mastografía cada año: ‘Como todas las mujeres’

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que cada año acude a realizarse un chequeo médico completo, así como una mastografía, siguiendo las recomendaciones de salud para las mujeres adultas.

Durante la presentación del Modelo de Atención Universal de Cáncer de Mama, realizada este martes en Palacio Nacional, la Mandataria fue cuestionada directamente sobre la frecuencia con la que acude al médico. “Presidenta, una pregunta en lo particular sobre su estado de salud, ¿cada cuándo se practica su check up?”, se le planteó durante la conferencia matutina.

“Ah, como todas las mujeres, hay que ir cada año, por lo menos”, respondió Sheinbaum con naturalidad, subrayando la importancia de los controles preventivos para la detección temprana de enfermedades.

La presidenta explicó que, de acuerdo con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las mujeres deben realizarse una mastografía cada dos años, a menos que existan factores de riesgo detectados previamente. “Aunque ayer me decían que la OMS recomienda cada dos años, a menos que haya algún riesgo en la primera detección; por eso se hizo el cálculo del número de mastógrafos para revisiones anuales. En mi caso, pues lo hago cada año”, puntualizó.

El nuevo modelo presentado busca fortalecer la detección oportuna del cáncer de mama en todo el país, con énfasis en ampliar la cobertura de mastógrafos y en garantizar el acceso gratuito al diagnóstico y tratamiento.

Sheinbaum destacó que el programa forma parte de una estrategia integral de salud femenina, y reiteró su compromiso con la prevención. “No se trata solo de curar, sino de detectar a tiempo”, expresó la jefa del Ejecutivo. Con información de El Universal