¡Es una canallada! Culpa FGR a reporteros para tapar la verdad del operativo contra ‘El Mencho’: Riva Palacio

CDMX.– La Fiscalía de Ernestina Godoy busca “chivos expiatorios” en la prensa para ocultar la verdad sobre el operativo que terminó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, el pasado 22 de febrero, en Tapalpa, Jalisco, acusa el periodista Raymundo Riva Palacio hoy en su columna. El autor de “Estrictamente Personal” señala que, mientras la FGR responsabiliza a reporteros de contaminar la escena en Tapalpa, la realidad es que el Ejército y la CIA operaron en solitario, dejando fuera a la Fiscalía General de la República y al resto del gabinete de seguridad porque no se trató de una diligencia ministerial común, sino de una operación de inteligencia militar.

Advierte que haber involucrado a los ministerios públicos en las diligencias habría resultado un error por el nivel de peligrosidad. Sin embargo, la falta de transparencia por parte de las autoridades para evitar hablar con la verdad, considera, los ha metido en contradicciones. “La acción nunca fue contemplada como una diligencia ministerial, sino como una operación de inteligencia. Por esa razón no los acompañaron ministerios públicos federales. ‘Era imposible que lo hicieran’, dijo una fuente con conocimiento de la operación, ‘hubieran matado a todos’. La FGR no lo dice con esta claridad, pero haberlos enviado habría sido un error imperdonable en una operación impecable”, explica. Sin embargo, Riva Palacio califica la estrategia de la FGR para evitar hablar con la verdad como ruin, al pretender responsabilizar a los periodistas que llegaron hasta la cabaña donde vivía “El Mencho”, en el complejo Tapalpa Country Club, arriesgando su vida y haciendo el trabajo que no hizo la fiscalía. Godoy, refiere, busca “lavarse las manos de las críticas... para trasladar culpas y responsabilidades a periodistas que, arriesgando su vida, llegaron a donde sucedieron los hechos e hicieron lo que debían hacer: recolectar información”, mientras los peritos de la FGR no llegaron. O si lo hicieron, como aseguran, fue varios días después. Riva Palacio destaca que, en contraste, los periodistas entraron a una “zona de guerra” donde el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) cazaba uniformados para vengar a su líder, cumpliendo una función informativa que la autoridad omitió por incapacidad o miedo. Por ello considera que el intento de criminalizar a la prensa es un “absurdo y una canallada” que busca tapar una verdad incómoda: el gobierno “se hizo bolas” al comunicar un operativo exitoso, pero operado fuera de los canales institucionales tradicionales.

ASUMIÓ LA SEDENA LA RESPONSABILIDAD DEL OPERATIVO CONTRA ‘EL MENCHO’ La columna de Riva Palacio revela que, al ser la captura y muerte de Nemesio Oseguera una operación de inteligencia militar de alta precisión, el secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla, habría tomado la decisión de excluir al gabinete de seguridad, incluida la presidenta y a Omar García Harfuch, para proteger la estabilidad del Estado. “Mantenerlos al margen... no fue un acto de rebeldía o para evitar filtraciones, sino, paradójicamente, una decisión para salvaguardar el Estado mexicano”, explica el analista.

Según una fuente estadounidense citada en el texto, si la operación hubiera sido informada a figuras como Omar García Harfuch y esta fracasaba, se habría comprometido la viabilidad del gobierno y su relación con Washington. “El general Trevilla asumió toda la responsabilidad. Si las cosas hubieran salido mal, él habría sido el único que habría caído, dejando a salvo al resto del gobierno”, cita la fuente de Riva Palacio.

Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) quiere dejar claro al ex presidente López Obrador y a los cárteles que ella no tuvo nada qué ver con el operativo contra "El Mencho". pic.twitter.com/8ddgYGEJv6 — Alejandra Escobar (@AleEsat) March 12, 2026

PARTICIPÓ LA CIA EN OPERATIVO DE CAPTURA A NEMESIO OSEGUERA Uno de los puntos más críticos de la columna es que Riva Palacio señala que la FGR no habría participado en la identificación del cuerpo de Nemesio Oseguera y que fue la CIA la que proporcionó inteligencia en tiempo real a la unidad de élite “Murciélagos” de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Riva Palacio da cuenta de un procedimiento científico que el gobierno ha intentado omitir: “Una vez que lo hirieron y subieron al helicóptero, le tomaron fotografías, huellas dactilares y una prueba de ADN que se transmitió a la CIA, que en menos de cuatro horas les confirmó la identidad”. Esta celeridad tecnológica contrasta con la versión de la FGR, que días después seguía sin procesar la escena del crimen. “Las y los periodistas llegaron dos días después de la operación. Los peritos no llegaron nunca, o hasta después, si le creemos a la FGR. En una situación normal, los ministerios públicos llegan en la espalda de las fuerzas de seguridad, establecen la escena del crimen para que los peritos hagan su trabajo”, señala.

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