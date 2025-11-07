Estados Unidos y Reino Unido lideran ranking de Mejores Universidades del Mundo; UNAM cae 52 posiciones

La Clasificación Mundial de Universidades QS 2026 fue revelada tras analizar y clasificar a más de mil 500 instituciones de excelencia en más de 100 ubicaciones. Estados Unidos y Reino Unido obtuvieron el liderazgo al posicionar la mayor cantidad de instituciones en el Top 10 global. Este año, nuevamente, el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) fue clasificado como la mejor universidad del mundo, mientras que casi 500 universidades mejoraron su rendimiento respecto al año pasado; sin embargo, la Universidad Autónoma de México descendió de puesto. Estados Unidos se coronó junto con Reino Unido como los países que más universidades colocaron en el top 10 del ranking, con cuatro instituciones cada uno. Por su parte, Suiza y Singapur lograron posicionar una sola universidad.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: UAdeC fuera del ranking mundial de mejores universidades TOP 10 DE LAS MEJORES UNIVERSIDADES DEL MUNDO PARA 2026

1. Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge, Estados Unidos: puntuación del 100% 2. Imperial College London, Londres, Reino Unido: puntuación del 99.4%. 3. Universidad de Stanford, Stanford, Estados Unidos: puntuación del 98.9%. 4. Universidad de Oxford, Oxford, Reino Unido: puntuación del 97.7%. 5. Universidad de Harvard, Cambridge, Estados Unidos: puntuación del 97.7%. 6. Universidad de Cambridge, Cambridge, Reino Unido: puntuación del 97.2%. 7. ETH Zúrich, Zúrich, Suiza: puntuación del 96.7%. 8. Universidad Nacional de Singapur (NUS), Singapur, Singapur: puntuación del 95.9%. 9. UCL, Londres, Reino Unido: puntuación del 95.8%. 10. Instituto Tecnológico de California (Caltech), Pasadena, Estados Unidos: puntuación del 94.3%.

UNAM DESCIENDE 52 POSICIONES EN EL RANKING DE LAS MEJORES UNIVERSIDADES DEL MUNDO La Universidad Sunway de Malasia fue una de las instituciones más sorprendentes al subir más de 120 puestos. En contraste, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descendió 52 posiciones. La UNAM se ubicó en el lugar 146, lo que representa un descenso significativo respecto al año pasado, cuando ocupó el puesto 94. Aunque la universidad obtuvo una puntuación general ligeramente mayor en esta edición (64 frente a 61.4), este incremento no fue suficiente, ya que otras instituciones superaron dicha calificación. Respecto a las métricas específicas, la UNAM mostró un gran contraste: obtuvo 99.2 puntos en el área de reputación académica, pero solo alcanzó 4.1 puntos en el rubro de citas por profesores. En cuanto a la relación profesor-alumno (el número de personal académico disponible para la enseñanza), la universidad logró una puntuación de 47.1

UNIVERSIDADES DE MONTERREY ENTRAN AL RANKING DE MEJORES UNIVERSIDADES DEL MUNDO El Tecnológico de Monterrey (ubicado en Monterrey, Nuevo León) se mantuvo en la posición 187, al obtener un puntaje de 57.1 y una reputación de 69.9. Por su parte, la Universidad de Monterrey (UDEM), en San Pedro Garza García, se colocó en el rango 1201-1400, registrando una reputación académica de 19.8, sin puntuación general.