Estampida durante festival Astroworld, en Texas, deja ocho personas muertas y decenas heridas

El jefe de la policía de Houston, Troy Finner , pidió calma e instó a la gente a no sacar conclusiones precipitadas sobre la causa del siniestro.

Las autoridades montaron un centro de reunificación en un hotel para los familiares que no habían podido comunicarse con sus seres queridos que estaban en el evento.

Las víctimas mortales no habían sido identificadas a primera hora del sábado.

Las autoridades trasladaron a 17 personas a hospitales, 11 de ellas en paro cardíaco, apuntó Peña. No estuvo claro de inmediato si los fallecidos estaban en ese grupo.

“Vamos a llevar a cabo una investigación y a averiguarlo porque no es justo para los productores, para cualquier otra persona implicada, hasta que determinemos qué ocurrió, qué causó la estampida“, añadió. “No lo sabemos, pero lo averiguaremos”.

The Associated Press contactó con un representante de Scott pero no recibió respuesta de inmediato.

Finner dijo a reporteros que Scott y los promotores del festival cooperaron con la policía.

Scott fundó el Astroworld Festival en 2018 y se ha celebrado en la antigua ubicación del Six Flags AstroWorld cada año desde entonces, excepto en 2020 por la pandemia del coronavirus.