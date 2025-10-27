EU advierte: ‘Podemos cancelar cualquier visa en cualquier momento’

Noticias
/ 27 octubre 2025
    EU advierte: ‘Podemos cancelar cualquier visa en cualquier momento’
    El vocero subrayó que no es necesario que exista una condena penal para que la visa sea revocada. /FOTO: ESPECIAL

El vocero de la Embajada de Estados Unidos en México, David Arizmendi, aclaró que la visa no es un derecho sino un privilegio, y que puede ser cancelada a discreción del gobierno estadounidense si existen razones de seguridad, salud o conveniencia nacional

CDMX.- El vocero de la Embajada de Estados Unidos en México, David Arizmendi, afirmó que el gobierno estadounidense puede cancelar cualquier visa extranjera en cualquier momento, siempre que existan motivos suficientes o las circunstancias lo justifiquen.

A través de un comunicado en la cuenta oficial de la Embajada, Arizmendi explicó que la visa no constituye un derecho, sino un privilegio, y que cada país tiene la autoridad de decidir quién puede o no ingresar a su territorio.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum: El neoliberalismo se impuso con fraudes y compra del voto

“La cancelación de visa se aplica a todos los ciudadanos extranjeros, sin importar si son particulares o funcionarios públicos. El Departamento de Estado puede cancelar una visa cuando existen señales de que su titular ya no cumple con los requisitos para mantenerla”, detalló el funcionario.

Entre las razones por las que puede aplicarse la medida se incluyen permanecer más tiempo del permitido, participar en actividades delictivas, representar un riesgo para la salud pública o involucrarse en actividades relacionadas con el terrorismo o grupos extremistas.

TE PUEDE INTERESAR: Moviliza incendio en una empresa de adhesivos en Escobedo, Nuevo León

El vocero subrayó que no es necesario que exista una condena penal para que la visa sea revocada, pues basta con que el gobierno de Estados Unidos considere que el titular ya no cumple con las condiciones establecidas por la ley migratoria.

“Por consideraciones de privacidad, estas decisiones no se hacen públicas: se informa directamente a la persona afectada. Todo el proceso se guía por la ley estadounidense, las políticas internas y el interés nacional”, añadió.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum confirma reuniones con Trump se pronuncia en defensa de la soberanía nacional

Asimismo, Arizmendi indicó que el Departamento de Estado revisa de manera constante las visas otorgadas, y que la cancelación ocurre regularmente como parte de sus procedimientos de control y actualización.

Finalmente, reiteró que la política aplica sin distinción, por lo que el gobierno de Estados Unidos puede retirar la visa sin importar quién sea el titular, su posición o sus opiniones políticas. Con información de El Universal

Temas


Documentos
Migración

Localizaciones


CDMX

Personajes


Donald Trump

Organizaciones


Embajada De Estados Unidos

true

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
El titular de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, desmintió haber sido víctima de un segundo atentado en una vivienda de la Ciudad de México.

García Harfuch desmiente haber sido víctima de un segundo ataque en CDMX
Asesinan a balazos a Noé Pérez Urquidi, líder sindical de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, en Oaxaca.

Fiscalía de Oaxaca confirma asesinato de Noé Pérez Urquidi, líder sindical, en Salina Cruz
Asesinaron a balazos a Roberto Ramírez Zárate, síndico de Penjamillo, Michoacán.

Michoacán: Asesinan a balazos a Roberto Ramírez Zárate, síndico en Penjamillo; FGE investiga
Piperos bloquearon de manera parcial ambos sentidos de la carretera México-Toluca a la altura de las Plazas Outlet, dejando solo libre un carril en ambos sentidos para la circulación, exigen audiencia con las autoridades estatales para que los dejen trabajar, después de que se llevó a cabo la Operación Caudal en 48 municipios del Estado de México, en donde fueron asegurados varios pozos y pipas por Lucro Ilícito del Agua.

Conductores de pipas bloquean vialidades entre Edomex y la CDMX tras cierre de tomas clandestinas
El presidente Donald Trump habla con los periodistas mientras el secretario de Estado Marco Rubio, a la derecha, escucha a bordo del Air Force One mientras viaja de Kuala Lumpur, Malasia, a Tokio, Japón.

Si bien ‘le encantaría’ optar a un tercer mandato, Trump respalda a JD Vance y a Marco Rubio
El presidente chino, Xi Jinping, habla durante la cuarta sesión plenaria del XX Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) en Beijing el 23 de octubre de 2025.

Las conversaciones entre EU y China esbozan las tierras raras y la pausa arancelaria que Trump y Xi considerarán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump y la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi. Trump y Takaichi mantuvieron una “agradable” y “franca” conversación telefónica antes de su próximo encuentro.

Para la nueva primer ministro de Japón, la clave para conectar con Trump podría ser la camioneta Ford F-150

El despliegue naval de EEUU en el Caribe, al que se sumará el portaviones USS Gerald Ford, es el más grande desde la invasión a Panamá en 1989. FOTO:

En camino Portaviones USS Gerald Ford; llegaría al Caribe en una semana