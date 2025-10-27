EU advierte: ‘Podemos cancelar cualquier visa en cualquier momento’

CDMX.- El vocero de la Embajada de Estados Unidos en México, David Arizmendi, afirmó que el gobierno estadounidense puede cancelar cualquier visa extranjera en cualquier momento, siempre que existan motivos suficientes o las circunstancias lo justifiquen.

A través de un comunicado en la cuenta oficial de la Embajada, Arizmendi explicó que la visa no constituye un derecho, sino un privilegio, y que cada país tiene la autoridad de decidir quién puede o no ingresar a su territorio.

“La cancelación de visa se aplica a todos los ciudadanos extranjeros, sin importar si son particulares o funcionarios públicos. El Departamento de Estado puede cancelar una visa cuando existen señales de que su titular ya no cumple con los requisitos para mantenerla”, detalló el funcionario.

Entre las razones por las que puede aplicarse la medida se incluyen permanecer más tiempo del permitido, participar en actividades delictivas, representar un riesgo para la salud pública o involucrarse en actividades relacionadas con el terrorismo o grupos extremistas.

El vocero subrayó que no es necesario que exista una condena penal para que la visa sea revocada, pues basta con que el gobierno de Estados Unidos considere que el titular ya no cumple con las condiciones establecidas por la ley migratoria.

“Por consideraciones de privacidad, estas decisiones no se hacen públicas: se informa directamente a la persona afectada. Todo el proceso se guía por la ley estadounidense, las políticas internas y el interés nacional”, añadió.

Asimismo, Arizmendi indicó que el Departamento de Estado revisa de manera constante las visas otorgadas, y que la cancelación ocurre regularmente como parte de sus procedimientos de control y actualización.

Finalmente, reiteró que la política aplica sin distinción, por lo que el gobierno de Estados Unidos puede retirar la visa sin importar quién sea el titular, su posición o sus opiniones políticas. Con información de El Universal