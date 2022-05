Exige diputada infantil por Michoacán acciones contra feminicidios y violencia hacia la mujer

La diputada infantil del Congreso del Estado de Michoacán, Melissa Guizar, pidió al Gobierno Federal, legisladores y autoridades judiciales reforzar las acciones para combatir el delito de feminicidio en el país, ante el aumento de casos de desapariciones y de violencia contra las mujeres.

En la sesión del Parlamento Infantil, la diputada de tan solo 10 años de edad criticó que actualmente se siga justificando la violencia contra las mujeres con el comportamiento o la vestimenta de las víctimas.

Sin embargo, recordó el caso de Damaris, quien fue agredida a pesar de ser una niña de tres años, por lo que hizo un llamado a que se diseñen acciones factibles “reales y no simuladas” para garantizar a las mujeres el derecho a tener una vida libre de violencia.

“He escuchado de unas personas que las mujeres no debemos de vestir ni comportar de cierta manera para no exponernos, para no atraer a los delincuentes. Pero luego me pongo a pensar, la pequeña Damaris, de tan solo tres años, fue atacada vilmente, de una forma que mi cabeza aún no logra comprender, es ahí cuando me pregunto: ¿qué clase de vestimenta habrá usado esta pobre niña para ser víctima de tanta maldad? ¿Qué comportamiento habrá tenido esa pequeña para buscar o atraer a esta persona? ¿Alguien en esta sala puede responder alguna de mis preguntas? Porque no lo entiendo”, dijo ante el pleno.