Liberan a 17 migrantes cautivos tras operativo policial en Ciudad Juárez

CIUDAD JUÁREZ, CHIH.- Un total de 17 migrantes fueron rescatados en Ciudad Juárez, Chihuahua, luego de permanecer privados de su libertad en un domicilio de la colonia Obrera, informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).

El rescate se llevó a cabo tras una llamada anónima al número de emergencias 911, en la que se reportó que un grupo de personas había ingresado a un inmueble con dos individuos con la cabeza cubierta y bajo resguardo, lo que activó de inmediato un despliegue operativo de la Policía del Estado.

Al arribar al domicilio ubicado en la calle Ignacio Manuel Altamirano, los elementos detectaron en el exterior dos vehículos, una Toyota Sienna modelo 2004 y un Kia Sorento modelo 2013, de los cuales descendieron varias personas que intentaron darse a la fuga al notar la presencia policial.

De acuerdo con el reporte oficial, durante la intervención los agentes escucharon gritos de auxilio provenientes del interior del inmueble, por lo que, ante el riesgo inminente para la integridad de las personas, ingresaron de inmediato y lograron el aseguramiento en flagrancia de cuatro individuos que intentaron huir del lugar.

Al interior de la vivienda fueron localizadas 17 personas privadas de la libertad, quienes manifestaron que se encontraban encerradas bajo vigilancia constante, sin alimentos y sin posibilidad de abandonar el sitio, señalando directamente a los detenidos como quienes los mantenían en cautiverio.

Durante la revisión de los vehículos, los policías localizaron 31 envoltorios de presunta mariguana. Además, el Kia Sorento coincidió con las características de un vehículo relacionado con un homicidio doloso ocurrido el pasado 9 de diciembre, en el cruce de las calles Artículo 123 y Pípila.

Como resultado del operativo, fueron detenidos seis sujetos, identificados como Bryan Erick G. R., José Uriel C. C., José Armando S. A., Luis Enrique G. R., José Luis R. R. y Cruz Gerardo L. E., quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, junto con los vehículos y la droga asegurada, para la integración de las carpetas de investigación correspondientes. Con información de El Universal