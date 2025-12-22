Alertan empresarios: subir ISN encarecerá empleo y frenará inversión

CDMX.- Confederaciones empresariales solicitaron a los gobiernos estatales no incrementar el Impuesto Sobre Nómina (ISN) ni otras cargas locales, al advertir que estas medidas elevan los costos laborales, desincentivan la formalidad y afectan la competitividad regional.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) señalaron que en Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima y Nuevo León ya se registran modificaciones directas al ISN, mientras que Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Veracruz y Yucatán analizan otros ajustes fiscales locales.

A unos días de que entre en vigor un incremento de 13% al salario mínimo, la Concanaco-Servytur advirtió que subir el impuesto a las nóminas implica un aumento en el costo de contratar y permanecer en la formalidad, particularmente para micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) y negocios familiares.

“La Confederación reconoce la necesidad legítima de estados y municipios de contar con recursos; sin embargo, subraya que en un país con altos niveles de informalidad, encarecer el empleo formal puede frenar la inversión, reducir la contratación y debilitar la competitividad regional”, expuso el organismo.

Recordó que el porcentaje de unidades económicas informales en el sector privado y empresas paraestatales alcanzó 64.3% en 2023, y que en abril de 2025 la informalidad laboral fue de 54.7%, equivalente a 32.7 millones de personas, de acuerdo con cifras del Inegi.

Ante este escenario, la Concanaco-Servytur pidió que antes de elevar cargas fiscales se realice una revisión responsable del gasto público, con medidas como eficiencia del gasto, simplificación administrativa y ampliación de la base tributaria, además de abrir un diálogo con el sector privado para evaluar impactos y evitar que los costos se trasladen a precios o empleo.

Por su parte, la Coparmex advirtió que un aumento del ISN afectaría al 94.2% de las Mipymes, generando un incremento promedio de 6.6% en sus costos, lo que obligaría a casi la mitad de estas empresas a elevar precios, detener inversiones o reducir contrataciones.

El organismo empresarial señaló que subir impuestos encarece el costo de cada empleo formal y limita las oportunidades de incorporación al mercado laboral, además de debilitar la competitividad regional frente a otros estados e incluso frente a otros países.

“Ningún estado debería avanzar hacia nuevos gravámenes sin antes garantizar transparencia, eficiencia del gasto e inversión en necesidades estratégicas e infraestructura que impacten directamente en la competitividad y el bienestar regional”, expuso Coparmex, al subrayar la importancia de contar con condiciones de seguridad, energía suficiente y certeza jurídica para sostener empleos formales. Con información de El Universal