Famoso rapero de Rusia se quita la vida para evitar ir a la guerra de Putin con Ucrania

El rapero ruso Ivan Vitalievich Petunin, al que todos se dirigían públicamente como Walkie, decidió quitarse la vida para evitar ser mandado a la guerra de Ucrania.

Su cuerpo sin vida fue encontrado al lado de un edificio muy alto en la calle Congressnaya de la ciudad rusa Krasnodar.

Tenía 27 años, y dejó un mensaje explicando todo, causando un gran impacto por la crudeza de sus palabras.

“Si están viendo este vídeo, entonces es que ya no estoy vivo. No puedo asumir en mi alma el pecado de asesinato y no quiero hacerlo. No estoy dispuesto a matar por ningún ideal”, confesó.