Corte frena liberación en caso Uruchurtu y ordena juzgar con enfoque de género e interseccionalidad

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 9 febrero 2026
    Corte frena liberación en caso Uruchurtu y ordena juzgar con enfoque de género e interseccionalidad
    Marcan criterios obligatorios para juzgar delitos contra mujeres defensoras de derechos humanos. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

COMPARTIR

TEMAS


Jueces

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


SCJN

La Suprema Corte reabrió un caso emblemático al invalidar una resolución que dejó en libertad a un exfuncionario

CDMX.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó este lunes el amparo que había liberado a Jhoan Ricardo Matus Marcial, exconsejero jurídico del gobierno municipal de Asunción Nochixtlán, Oaxaca, sentenciado a 50 años de prisión por la desaparición de la activista Claudia Uruchurtu, y estableció estándares obligatorios para que jueces valoren casos de crímenes contra defensoras de derechos humanos.

El fallo fue aprobado por unanimidad de ocho votos en el Pleno, al avalarse el proyecto del ministro Arístides Guerrero García, presentado a partir de la impugnación promovida por la familia de Uruchurtu contra la resolución que permitió la excarcelación del exfuncionario.

TE PUEDE INTERESAR: Rocha Moya: no interferimos en pesquisa federal por 10 mineros desaparecidos en Concordia

En la exposición del caso, la Corte refirió que la Fiscalía de Oaxaca señaló a Matus Marcial, junto con la entonces alcaldesa Lizbeth Victoria Huerta y otras personas, como responsables de la desaparición de Claudia Uruchurtu, ocurrida el 27 de marzo de 2021, sin que hasta ahora se conozca su paradero.

La liberación se produjo por una decisión de un tribunal colegiado que el 21 de agosto del año pasado otorgó el amparo al considerar insuficientes las pruebas más allá del dicho de un testigo, criterio que la SCJN determinó revocar al advertir que no se atendieron los riesgos específicos que enfrentan mujeres activistas.

TE PUEDE INTERESAR: UNAM advierte rezagos profundos: dos de cada 10 jóvenes no cursan media superior

En ese marco, el máximo tribunal sostuvo que juzgar estos asuntos con perspectiva de género e interseccionalidad constituye una obligación y que el análisis judicial debe incorporar el contexto de vulnerabilidad y los factores de riesgo vinculados con la defensa de derechos humanos.

El proyecto aprobado ordena devolver el asunto al tribunal colegiado para que realice un “escrutinio judicial especializado” con perspectiva de género e interseccionalidad y emita una nueva determinación conforme a derecho.

Con esta resolución, la Corte fijó lineamientos que deberán observarse en casos similares, al señalar que los juzgadores deben evitar valoraciones que omitan el contexto de violencia y los riesgos particulares que pueden incidir en la investigación y en la apreciación de pruebas cuando las víctimas son defensoras de derechos humanos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Jueces

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


SCJN

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

Selección de los editores
Suprema Corte

Suprema Corte
true

De todo, como en botica
La Fiscalía de Nuevo León confirmó la identidad de Britany Nahomi, de 15 años, cuyo cuerpo fue hallado en un predio de Monterrey; un adolescente fue detenido como sospechoso.

Confirma Fiscalía que cuerpo hallado en terreno baldío sí es de Britany, joven de 15 años desaparecida, en NL
Donald Trump utilizó sus redes sociales para lanzar duras críticas contra el Show de Medio Tiempo protagonizado por Bad Bunny.

‘Uno de los peores, es repugnante’: Reacciona Donald Trump a la actuación de Benito

Se mantendrá la probabilidad para la caída de nieve o aguanieve en las sierras de Sonora, Chihuahua, Sinaloa (norte) y Durango.

Febrero Loco en México... Caerá aguanieve, fuertes lluvias, heladas de -5 grados y calor de hasta 40 en estos estados
En medio de casos recientes de sarampión en México, expertos alertan sobre sus riesgos y la importancia de la vacunación.

¿Qué es la peligrosa amnesia inmunológica?... la pueden padecer los portadores del Sarampión
De Toy Story a The Mandalorian: Estos son los anuncios que más nos impactaron del Super Bowl

De Toy Story a The Mandalorian: Estos son los anuncios que más nos impactaron del Super Bowl
La afición albiverde espera que las decisiones anunciadas se reflejen en un mejor desempeño en la Liga MX.

Santos Laguna admite deuda deportiva y anuncia un proceso de reconstrucción