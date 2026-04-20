Ministra de Exteriores de Canadá responde tras fallecimiento de connacional en Teotihuacán

El 20 de abril se reportó que en la zona arqueológica de Teotihuacán, en el Estado de México, una persona, aún no identificada para los medios, comenzó una balacera desde los escalones de la pirámide de la Luna. Durante el acto de violencia, una persona de origen canadiense perdió la vida y otros 7, incluyendo turistas, fueron lesionados. El disparador portaba consigo un arma corta, un cuchillo y presuntamente una bolsa con balas. Se detalló que, tras detonar varias veces su arma, el autor del incidente se retiró hacia la cima de la pirámide para quitarse la vida en el sitio. TE PUEDE INTERESAR: Detonaciones de arma en pirámides de Teotihuacán; agresor y una mujer canadiense pierden la vida

Se detalló que el atacante portaba una camiseta con la frase ‘Disconnect and Self Destruct’; medios de información han hecho referencia a que el atacante pudo haberse inspirado en actos como el tiroteo de Columbine, en los Estados Unidos, ya que uno de los implicados en aquel incidente, portaba la camiseta ‘Natural Selection’, durante el ataque.

Peritos levantaron el cuerpo del atacante para continuar con las investigaciones del incidente.

Elementos de la Fiscalía del Estado de México y del Gabinete de Seguridad comenzaron con las primeras indagatorias del incidente. Elementos de la Cruz Roja y del servicio de emergencias despejaron la zona y llevaron a los heridos a ser hospitalizados. Se detalló que 4 personas fueron heridas por las detonaciones, mientras 2 sufrieron lesiones por caída. Hasta el momento, no se informó sobre más fatalidades por el tiroteo.

CANADÁ RESPONDE A TIROTEO EN TEOTIHUACÁN Tras el reporte del incidente, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, compartió su pésame sobre el incidente e informó que se estaba contactando a la embajada de Canadá para asistir a los familiares de la víctima. Desde la plataforma de X, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México comentó: ‘La Secretaría de Relaciones Exteriores lamenta profundamente los hechos ocurridos recientemente en la zona arqueológica de Teotihuacán. Como señaló la presidenta Claudia Sheinbaum, la Cancillería está en contacto permanente con la embajada de Canadá en México y otras embajadas de personas afectadas para dar puntual seguimiento a estos hechos. ‘La SRE expresa sus sinceras condolencias a los familiares de quien perdió la vida y trabaja de manera coordinada con autoridades federales y estatales para brindar todo el apoyo que se requiera a las personas extranjeras lesionadas en este doloroso caso.’

Ante las declaraciones del incidente, la Ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Anita Anand, respondió con la siguiente publicación en su cuenta oficial de X. ‘Como consecuencia de un terrible acto de violencia armada, un ciudadano canadiense falleció y otro resultó herido en Teotihuacán, México. Mis condolencias a sus familiares y seres queridos, y los funcionarios consulares de Asuntos Globales están en contacto para brindarles asistencia. Agradezco a mi homólogo, el Ministro Roberto Velasco Álvarez, por su estrecha comunicación y pronta respuesta ante esta situación.’

TE PUEDE INTERESAR: Vinculan a proceso a Osmar ‘N’ por el feminicidio de dos maestras en preparatoria Makárenko Tras el incidente, la Embajada Británica en México alertó a sus connacionales que estuviesen en Teotihuacán de seguir las instrucciones de las autoridades y compartieron un número de emergencia consular.

En redes sociales, especialmente en la plataforma de X, Teotihuacán se mantiene como ‘trending’ y se desarrollan constantes debates sobre el nivel de seguridad que puede esperarse durante la Copa Mundial 2026.

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