IMSS atiende a siete personas lesionadas en ataque de Teotihuacán, entre ellas un menor de edad

Tras el reporte de disparos en la Zona Arqueológica de Teotihuacán, en el Estado de México, el IMSS-Bienestar actualizó a siete la cifra de personas lesionadas por el ataque armado. En una publicación en X, la dependencia federal indicó que entre las personas se encuentra un menor de edad, aunque se desconoce su nacionalidad. “IMSS-Bienestar informa que personal de salud brinda atención médica oportuna a siete personas tras el incidente registrado en Teotihuacán, Estado de México, entre ellas una persona menor de edad”, señalaron.

El IMSS-Bienestar añadió que al menos cuatro presentan lesiones de arma de fuego, así como una persona presenta fractura, otra un esguince y otra una crisis de ansiedad.

Los siete lesionados reciben atención en el Hospital General de Axapusco, ubicado a unos 15 kilómetros del lugar, donde permanecen bajo valoración médica y seguimiento permanente, de acuerdo con su condición clínica. “Las y los pacientes son atendidos en el Hospital General de Axapusco, donde permanecen bajo valoración médica y seguimiento permanente, de acuerdo con su condición clínica. Del total de personas atendidas, cuatro presentan lesiones por arma de fuego, una persona presenta fractura, otra más es atendida por esguince y una más por crisis de ansiedad”, informaron en su comunicado. IMSS Bienestar dijo mantener vigilancia médica sobre su evolución clínica de los afectados del ataque; así como refrendó su compromiso de brindar atención oportuna y gratuita a toda la población. En otra publicación, afirmó que se trata de seis personas que reciben atención médica integral en el Hospital General de Axapusco, sin que hasta el momento se reporten lesiones de gravedad.

IMSS-Bienestar afirma que “cada paciente será valorado y atendido por un equipo multidisciplinario conformado por cirujanos generales, especialistas en ortopedia, cirugía vascular periférica y cirugía plástica, garantizando un abordaje completo para su recuperación”.

GABINETE DE SEGURIDAD CONFIRMA ATAQUE EN TEOTIHUACÁN El Gabinete de Seguridad en su cuenta oficial de X informó que el reporte de detonaciones de arma de fuego desplegando el operativo. Preliminarmente, el sujeto realizó los disparos y posteriormente se privó de la vida; sin embargo, presuntamente una mujer de nacional canadiense perdió la vida, así como varias personas —sin especificar número— resultaron lesionadas y reciben atención médica.

“De acuerdo con la información preliminar, un hombre realizó disparos en el lugar y posteriormente se privó de la vida. Lamentablemente una mujer de nacionalidad canadiense perdió la vida y, hasta el momento, se tiene información sobre varias personas que resultaron lesionadas, quienes reciben atención médica”, puntualizó la autoridad en la publicación. Así como que en el sitio se aseguraron un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos.

El Gabinete de Seguridad informó que, tras el reporte de detonaciones de arma de fuego en la zona arqueológica de Teotihuacán, en el Estado de México, se desplegó un operativo coordinado con la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Guardia Nacional para atender la situación.

PRESIDENTA LAMENTA ATAQUE En una publicación en redes sociales, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció tras el ataque en las pirámides de Teotihuacán y ordenó realizar una investigación de fondo. La mandataria mexicana lamentó profundamente lo ocurrido y expresó solidaridad con las personas afectadas y las familias de las víctimas mortales, por lo que se está en contacto con la embajada de Canadá.

“Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente. Expreso mi más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias. Estamos en contacto con la embajada de Canadá. “He instruido al Gabinete de Seguridad a investigar a fondo estos hechos y brindar todos los apoyos. Personal de la Secretaría de Gobernación y de Cultura se dirige ya al sitio para brindar atención y acompañamiento, junto con las autoridades locales. “Estoy atenta y seguiremos informando de manera puntual a través del Gabinete de Seguridad”, mencionó la Presidenta de México. Además, dijo estar atenta y seguir informando a través del Gabinete de Seguridad.

Publicidad

Temas

Ataques Balaceras Seguridad

Localizaciones

México

Organizaciones

IMSS

