GIEI defiende trabajo en caso de Ayotzinapa ante las acusaciones de AMLO

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), mismo que fue creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014, defendió este martes su trabajo en la investigación ante los ataques del Presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia Mañanera.

“No hemos permitido en ningún momento la politización de nuestro trabajo, a pesar de las presiones que recibimos”, destacaron en un comunicado, en el que recordaron que fueron ellos quienes demostraron que no era cierta la “verdad histórica”, la polémica versión con la que el expresidente Enrique Peña Nieto, (2012 al 2018), buscó dar por terminada la investigación.

Por la mañana, el presidente acusó al GIEI de “administrar el dolor” de los familiares de los jóvenes desaparecidos en el estado de Guerrero y defendió al Ejército frente a las acusaciones de los familiares sobre que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no entregó información que ayudaría a esclarecer lo sucedido y dar con el paradero de los jóvenes.

“Nunca me entregaron (miembros del GIEI) nada que probara sus dichos. Ya basta de estar administrando el dolor de la gente. No se debe utilizar el dolor del pueblo, no se puede estar engañando, hay que actuar y decir la verdad”, declaró López Obrador este día.