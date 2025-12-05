Gobernación cierra filas con Sheinbaum y exhibe respaldo del 74%

CDMX.- La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, respondió este viernes a los recientes ataques contra la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al exhibir una encuesta que arroja 74% de aprobación a la mandataria federal. La funcionaria presentó el sondeo durante la conferencia matutina del 5 de diciembre, realizada en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

“Esta es la respuesta a todo, a todos los ataques que hacen en contra de nuestra presidenta, esta es la respuesta”, expresó Rodríguez al referirse al nivel de respaldo ciudadano que, dijo, mantiene la jefa del Ejecutivo federal, quien este día viajó a Washington con motivo del sorteo de la FIFA.

Durante su intervención, la titular de la Secretaría de Gobernación subrayó que Sheinbaum es “una presidenta siempre cercana al pueblo”, y sostuvo que el respaldo reflejado en la encuesta es muestra del apoyo social hacia su administración.

En el mismo espacio se proyectó el video en el que la presidenta convoca a la ciudadanía al Zócalo capitalino para conmemorar este sábado 6 de diciembre los llamados “7 años de la transformación”, en referencia al inicio del actual proyecto político en el país.

En dicho mensaje, la mandataria acusa una “andanada de campañas y calumnias” en contra de su gobierno, en alusión a las críticas recientes que ha recibido su administración desde distintos frentes políticos y mediáticos.

Rosa Icela Rodríguez retoma ese contexto para respaldar públicamente a la presidenta y reiterar que, frente a los señalamientos, la respuesta del gobierno se sostiene en los niveles de aceptación registrados en los estudios de opinión.

El acto en el Zócalo capitalino, convocado para este sábado, se perfila como uno de los primeros eventos masivos en respaldo del nuevo gobierno federal, con la presencia de funcionarios, legisladores y simpatizantes del proyecto de la llamada Cuarta Transformación. Con información de El Universal