Vacunan a más de 29 mil internos en penales federales en todo el país

/ 5 diciembre 2025
    Vacunan a más de 29 mil internos en penales federales en todo el país
    El esquema de vacunación incluyó biológicos contra influenza; tétanos y difteria; sarampión, rubéola y tosferina; hepatitis B; COVID-19; neumococo, y virus del papiloma humano. /FOTO: ESPECIAL

Durante una jornada nacional de vacunación en centros federales de reinserción social, autoridades aplicaron decenas de miles de dosis contra enfermedades como influenza

CDMX.- Como parte del operativo Operación Custodia de la Salud 2025, entre el 6 de octubre y el 1 de diciembre se inmunizó a 29 mil 400 personas privadas de la libertad y al personal administrativo y operativo de 14 centros federales de reinserción social (CEFERESOS) en 12 estados del país.

El esquema de vacunación incluyó biológicos contra influenza; tétanos y difteria; sarampión, rubéola y tosferina; hepatitis B; COVID-19; neumococo, y virus del papiloma humano. En total se aplicaron 40 mil 138 dosis: 16 mil 205 contra influenza, 8 mil 364 para tétanos y difteria, 5 mil 526 para sarampión-rubéola-tosferina, 5 mil 509 contra hepatitis B, 2 mil 878 para COVID, 1,405 para neumococo y 251 contra el VPH.

La acción fue coordinada por el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social (PRS) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con el apoyo de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Marina (Marina), que aportó personal naval de sanidad para la aplicación de las vacunas.

La intervención abarcó CEFERESOS ubicados en Coahuila, Chiapas, Durango, Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa y Veracruz, además de recintos en la Ciudad de México.

Para garantizar la seguridad durante los traslados y la jornada de vacunación, la Marina desplegó dos médicos, ocho enfermeros, 182 elementos de infantería y 31 vehículos.

Las autoridades explicaron que esta campaña persigue fortalecer la salud colectiva dentro del sistema penitenciario, reducir riesgos de brotes epidemiológicos y evitar complicaciones derivadas de enfermedades prevenibles.

Con esta jornada, el gobierno federal demuestra un compromiso con la salud de las personas privadas de su libertad, un sector particularmente vulnerable debido a condiciones de confinamiento que facilitan la propagación de virus y bacterias. Con información de Excelsior

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

