Localizan con vida al periodista Baruch Alejandro Loya Morales en Reynosa

REYNOSA, TAMPS.- El periodista Baruch Alejandro Loya Morales, reportado esta mañana como desaparecido en esta ciudad fronteriza, fue localizado horas más tarde y se encuentra ya en su domicilio, informaron sus familiares.

De acuerdo con sus allegados, Loya Morales será sometido a un examen médico para descartar cualquier daño a su salud tras el periodo en que se desconoció su paradero.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado las causas de su desaparición. No obstante, la dependencia correspondiente abrió una investigación para esclarecer los hechos y localizar a quienes pudieran estar involucrados.

Durante las primeras horas del día, su familia había solicitado la colaboración de la ciudadanía tras perder contacto con él desde el jueves 4 de diciembre, cuando se le vio por última vez conduciendo un automóvil BMW color negro.

La difusión masiva de su desaparición -mediante redes sociales y medios locales- contribuyó a activar los protocolos de búsqueda y la respuesta ciudadana que permitió su localización.

Aunque el caso ha terminado de momento con su aparición con vida, las autoridades anunciaron que continuarán con la investigación para determinar cómo ocurrieron los hechos, bajo qué circunstancias y si hubo una privación ilegal de la libertad.

Sus familiares agradecieron públicamente la solidaridad de la población y pidieron discreción mientras se realizan las evaluaciones médicas correspondientes. Con información de El Universal