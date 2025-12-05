Localizan con vida al periodista Baruch Alejandro Loya Morales en Reynosa

Noticias
/ 5 diciembre 2025
    Localizan con vida al periodista Baruch Alejandro Loya Morales en Reynosa
    La difusión masiva de su desaparición contribuyó a activar los protocolos de búsqueda y la respuesta ciudadana que permitió su localización. /FOTO: ESPECIAL

Horas después de que su desaparición generara alerta, familiares confirmaron que Loya Morales fue localizado con vida en su domicilio; permanece bajo revisión médica

REYNOSA, TAMPS.- El periodista Baruch Alejandro Loya Morales, reportado esta mañana como desaparecido en esta ciudad fronteriza, fue localizado horas más tarde y se encuentra ya en su domicilio, informaron sus familiares.

De acuerdo con sus allegados, Loya Morales será sometido a un examen médico para descartar cualquier daño a su salud tras el periodo en que se desconoció su paradero.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado las causas de su desaparición. No obstante, la dependencia correspondiente abrió una investigación para esclarecer los hechos y localizar a quienes pudieran estar involucrados.

Durante las primeras horas del día, su familia había solicitado la colaboración de la ciudadanía tras perder contacto con él desde el jueves 4 de diciembre, cuando se le vio por última vez conduciendo un automóvil BMW color negro.

La difusión masiva de su desaparición -mediante redes sociales y medios locales- contribuyó a activar los protocolos de búsqueda y la respuesta ciudadana que permitió su localización.

Aunque el caso ha terminado de momento con su aparición con vida, las autoridades anunciaron que continuarán con la investigación para determinar cómo ocurrieron los hechos, bajo qué circunstancias y si hubo una privación ilegal de la libertad.

Sus familiares agradecieron públicamente la solidaridad de la población y pidieron discreción mientras se realizan las evaluaciones médicas correspondientes. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

